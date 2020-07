Ab in den Container! Sie nehmen an "Promi Big Brother" teil

Die Container stehen bereit. In einem Monat startet die diesjährige Ausgabe von "Promi Big Brother". Und natürlich wird bereits fleißig darüber spekuliert, wer es sich diesmal bei 24 Stunden Kamerabeobachtung am Tag gemütlich macht. Die ersten Kandidaten stehen nun angeblich fest.

Die achte Staffel von "Promi Big Brother" steht in den Startlöchern: Am 7. August werden die neuen Kandidaten den TV-Container beziehen und von diesem Augenblick an rund um die Uhr von Kameras überwacht. Dieses Jahr werden die mehr oder minder bekannten Teilnehmer sogar drei statt wie bisher zwei Wochen lang unter ständiger Beobachtung aushalten müssen.

Nun stehen auch die ersten vier Promis fest, die in einem Monat den Container bevölkern werden. Das jedenfalls berichtet die "Bild"-Zeitung und beruft sich dabei auf Produktionskreise.

"Ballermann"-Sänger und "Bachelorette"

Sie soll unter anderem mit von der Partie sein: Jasmin Tawil. (Foto: imago images/POP-EYE)

Mit dabei ist demnach zum einen Lorenz Büffel, der sich mit seinem Hit "Johnny Däpp" in die Ballermann-Herzen gesungen hat. Der bürgerliche Name des 41-Jährigen lautet Stefan Scheichel. Zum anderen soll Jasmin Tawil in der Show ihr TV-Comeback feiern. Die 37-jährige Ex-Frau von Popstar Adel Tawil wurde durch ihre Rolle in der RTL-Serie "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" (GZSZ) bekannt und sorgte später mit ihrem Aussteigerleben auf Maui, Hawaii, für Schlagzeilen.

Auch Comedian Udo Bönstrup, bürgerlich Hendrik Nitsch, soll bereits unterschrieben haben. Der 24-Jährige wurde insbesondere durch Rentner-Parodien bekannt, die er auf Facebook veröffentlichte. Als vierte Kandidatin nennt die "Bild"-Zeitung Adela Smajic, die bereits TV-Erfahrung mitbringt. Die 27-Jährige war die Schweizer "Bachelorette" im Jahr 2018. Die Tochter des ehemaligen Fußball-Profis Admir Smajic ist zudem als Produzentin und Moderatorin tätig.

"Promi Big Brother" wird bei Sat.1 ausgestrahlt. Moderiert wird die Reality-TV-Show wie schon in den vergangenen Jahren von Jochen Schropp und Marlene Lufen. 2019 hatte die ehemalige "Köln 50667"-Darstellerin Janine Pink die Sendung als Siegerin verlassen.