Neue Serie, neue Rolle: Sila Sahin-Radlinger als Miray in "Alles was zählt".

Bei "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" war Sila Sahin-Radlinger einst unumstrittener Publikumsliebling. Nun verlässt die zweifache Mutter nach längerer TV-Auszeit endlich wieder ihren "Mami-Kosmos": Ab Donnerstag ist sie in der RTL-Serie "Alles was zählt" zu sehen.

Schauspielerin Sila Sahin-Radlinger feiert bei ihrem Fernseh-Comeback in der RTL-Serie "Alles was zählt" eine besondere Doppelrolle. Die 37-Jährige wurde vor rund 15 Jahren in der in der Rolle der Ayla Höfer bei "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" (GZSZ) zum Star, mittlerweile ist die gebürtige Berlinerin Mutter zweier Söhne (Elija, 5, und Noah, 4).

"Es ist mir wichtig, öffentlich zu sagen: 'Hey Leute, auch wenn ich Mutter von zwei Kindern bin: Ich möchte trotzdem arbeiten'", sagt Sahin-Radlinger nun. "Andere gehen auch ins Büro und kriegen das gewuppt, warum sollte das bei mir anders sein?"

Nach ihrer Zeit in der ebenfalls bei RTL ausgestrahlten Serie "Nachtschwestern" war es längere Zeit ruhiger um die Schauspielerin geworden, die seit 2016 mit dem Fußballtorwart Samuel Sahin-Radlinger verheiratet ist. "Es schien wohl nach außen, dass ich gar keine Lust hätte, Rollen anzunehmen. Manchmal hieß es: 'Du bist doch aufs Land gezogen, hast zwei Kinder bekommen und dein Mann ist Profifußballer.' Aber das war Quatsch."

"Ich habe Déjà-vu-Momente"

Sie wolle sich in ihrer Rolle als Mutter nicht selbst verlieren, sondern "auch etwas haben, das mich anders definiert und erfüllt", sagt Sahin-Radlinger. "Es tut gut, zwischendurch aus dem Mami-Kosmos auszutreten und eine andere Frau zu sein." Ihren ersten Einsatz bei "Alles was zählt" hat die Berlinerin, die für die Serie nach Köln gezogen ist, an diesem Donnerstag.

Sahin-Radlinger spielt dabei eine Frau, die ihr gar nicht so unbekannt ist: Miray Öztürk ist Anfang 20 und will als Influencerin unbedingt zum Star werden - für die Schauspielerin eine kleine Zeitreise. "Miray erinnert mich an mich vor etwa 15 Jahren, als es für mich als Ayla bei GZSZ losging. Wenn Miray so euphorisch alle in den Bann ziehen will, habe ich schon Déjà-vu-Momente. Ich wollte damals auch unbedingt in die Serie und berühmt werden."