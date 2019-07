Was? Es ist schon wieder so weit? Hat Sila Sahin nicht gerade erst ihr erstes Baby bekommen? Stimmt, die Geburt ihres Sohnes ist noch kein Jahr her. Doch die Schauspielerin wurde direkt danach erneut schwanger und darf sich nun bereits über das zweite Kind freuen.

Sila Sahin ist "total happy". Auf ihrer Instagram-Seite verkündet die Schauspielerin, dass sie und Ehemann Samuel Radlinger ihr zweites Kind in den Armen halten können.

"Hey, hier sind wir! Endlich zu viert", schreibt Sahin zu einem Bild, auf dem die winzige Hand des Neugeborenen zu sehen ist. Den Namen des Babys verrät das Paar noch nicht. Zwei andere Fakten lassen sich von dem Schnappschuss jedoch schon ableiten.

Obwohl die "Nachtschwestern"-Schauspielerin nichts weiter zu dem Foto anmerkt, ist klar: Es ist ein Junge. Das Symbol auf dem Patientenarmband des Kleinen lässt keinen Zweifel. Auch das Geburtsdatum ist darauf ersichtlich. Am 26. Juni erblickte der Junge das Licht der Welt.

Schwangerschaft erst nicht bemerkt

Die durch die RTL-Soap "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" bekannt gewordene Schauspielerin und der Fußballprofi, der eben erst zum englischen Zweitligisten FC Barnsley gewechselt ist, sind seit 2016 verheiratet. Sohn Elija kam erst im Juli 2018 zur Welt. Nur einen Monat später wurde Sahin wieder schwanger, ohne dies zunächst jedoch zu bemerken.

Als sie von ihrem Arzt erfuhr, dass sie ein zweites Kind erwarte, sei sie bereits im fünften Monat gewesen, verriet die 33-Jährige im Februar dem Magazin "Gala". "Ich dachte, der will mich veräppeln. Ich stille ja noch, eigentlich kann man in dieser Zeit gar nicht schwanger werden, dachte ich", plauderte Sahin aus. Doch da hatte sie sich mal gründlich getäuscht. Wer weiß? Vielleicht kommt Sahin ja in wenigen Wochen schon mit der Nachricht um die Ecke, dass Kind Nummer drei unterwegs ist.