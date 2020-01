David Olney (r.) stand während seiner Karriere auf zahlreichen Bühnen - so wie hier 2010 in South Tampa in Florida.

Jahrzehntelang steht David Olney als Singer-Songwriter auf der Bühne, so auch am Samstag bei einem Musikfestival in Florida. Doch dann unterbricht der 71-Jährige plötzlich seine Performance - und stirbt vor den Augen des Publikums auf der Bühne.

Sein Herz schlug jahrzehntelang für die Musik - und hörte dann mitten auf der Bühne auf: Der US-amerikanische Singer-Songwriter David Olney ist während eines Konzerts in Florida auf der Bühne gestorben. Mehrere US-Medien berichten vom Tod des 71-Jährigen. Offenbar erlitt er am Samstag während seines Auftritts bei einem Festival in Santa Rosa Beach einen Herzinfarkt.

Laut Scott Miller, der beim 30A Songwriter Festival gemeinsam mit Olney auf der Bühne stand, unterbrach der 71-Jährige plötzlich seinen dritten Song. Oley habe "es tut mir leid" gesagt, die Augen geschlossen und sein Kinn auf die Brust gelegt. "Er hat seine Gitarre nicht fallen gelassen und ist nicht vom Stuhl gefallen. Er starb so sanft, wie er selbst war", schreibt Miller auf Facebook.

Auch Sängerin Amy Rigby, die ebenfalls mit Olney auf der Bühne stand, widmet dem 71-Jährigen einen Facebook-Post. "Er war sehr ruhig, saß aufrecht mit seiner Gitarre da, trug den coolsten Hut und eine schöne Samtjacke", schreibt sie. "Am Anfang sah es aus, als würde er nur eine kurze Pause einlegen wollen." Miller habe geistesgegenwärtig reagiert und die Widerbelebung Olneys gefordert, Ärzte im Publikum hätten den Sänger aber nicht mehr retten können. "Ich kann noch gar nicht glauben, dass er gegangen ist", schreibt Rigby. "Es tut mir so leid für seine Frau und Familie und Freunde und all die Menschen, die ihn und seine Musik geliebt haben. Wir haben in der vergangenen Nacht alle jemanden Wichtigen verloren."

Olney lebte seit 1973 in Nashville, er hinterlässt seine Ehefrau und zwei Kinder. Er galt als einer der Pioniere der Americana-Musik und war Mitglied der Band "The X-Rays", mit der er auch einige Fernsehauftritte absolvierte. Nach der Auflösung der Band in den 80er Jahren trat Olney als Solokünstler auf und veröffentlichte bis zu seinem Tod 27 Alben. Zudem schrieb er Songs für andere bekannte Musiker – wie etwas für Emmylou Harris, Linda Ronstadt, Mime Fariña oder Tim O'Brien.