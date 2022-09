Vier Ehen hat Sky du Mont schon hinter sich. Auch seine bis dato letzte Beziehung mit Frau Mirja sollte nicht ewig halten. Nun jedoch schwebt der 75-Jährige wieder auf Wolke sieben. Er liebt eine österreichische Journalistin, wie er offen bekennt.

Dass er wieder eine Freundin hat, hat Sky du Mont bereits vor ein paar Wochen publik gemacht. "Ich bin jetzt in einer neuen Beziehung!", verriet er schließlich schon im Juli der "Bild"-Zeitung. Um wen es sich bei seiner Auserwählten handelt, ließ er da allerdings noch offen. Nun ist aber auch diese Katze aus dem Sack.

Wie der 75-Jährige abermals der "Bild"-Zeitung steckte, ist er mit der Journalistin Julia Schütze liiert. Die Österreicherin arbeitet für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk in ihrem Heimatland. Wie schon andere Partnerinnen du Monts zuvor ist auch sie mit 46 Jahren deutlich jünger als der Schauspieler.

"Ja, wir sind ein Paar", sagte du Mont zu seinem neuen Liebesglück der "Bild"-Zeitung. Und weiter: "Uns geht es gut und wir haben Pläne."

Liebe auf den zweiten Blick

Die beiden seien seit rund fünf Monaten zusammen, heißt es. Kennengelernt hätten sie sich schon 2017 im Rahmen eines Interviews der Journalistin mit dem Schauspieler. Gefunkt habe es jedoch erst im Januar dieses Jahres, als er für ihren Podcast "#Talk2Me" ein weiteres Mal mit ihr geplaudert habe - und das, obwohl das Gespräch per Videoschalte stattfand.

Sky du Mont war bislang viermal verheiratet. 2016 gab er die Trennung von seiner bis dato letzten Ehefrau, Mirja du Mont, bekannt. Das Paar hatte im Jahr 2000 geheiratet. 2017 folgte die Scheidung. Die beiden haben zwei gemeinsame Kinder, die 21-jährige Tara und den 16 Jahre alten Fayn. Aus einer vorangegangenen Ehe hat der Schauspieler zudem einen weiteren Sohn.

Sky du Mont begann seine Karriere Anfang der 70er-Jahre. Seither wirkte er in zahlreichen Film- und Fernsehproduktionen mit. Seine mutmaßlich ikonischste Rolle verkörperte er in Bully Herbigs Western-Komödie "Der Schuh des Manitu", in der er den Bösewicht Santa Maria mimte.