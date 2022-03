Das brasilianische Model Camila Alves McConaughey hatte in ihrer Kindheit Ernährungsprobleme. Wie sie ihren Kindern den Umgang mit Süßem beibringt, erklärt sie in einem Interview. Dabei wird klar, dass auch schon einmal die Rollen vertauscht sind und die Kleinen Mama einen Tipp geben.

Die Kinder von Hollywood-Star Matthew McConaughey und seiner Frau Camila Alves McConaughey haben gesunde Essgewohnheiten. Wie sie ihrem Nachwuchs diese beigebracht hat, verriet das brasilianische Model "E! News". In ihrem neuen Kinderbuch "Just Try One Bite" (zu deutsch: "Versuch nur einen Bissen") zeigt die 40-Jährige den Ernährungsstil der McConaugheys.

Auch wenn die Eltern dem 13-jährigen Levi, der 12-jährigen Vida und ihrem kleinen Bruder, dem neun Jahre alten Livingston, nicht immer ein gutes Vorbild gewesen sind. Die drei hätten ihre Mutter schon dabei erwischt, wie sie Schokolade aus ihrem Versteck auf einem hohen Regal in der Speisekammer gestohlen hat.

Camila Alves McConaughey hat sich beim Thema gesunde Ernährung danach erst einmal selbst von ihren Kindern inspirieren lassen. "Sie haben mich ermutigt, weiterzumachen und bessere Versionen zu finden, also ist meine Wahl jetzt vegane Schokolade." Und wie läuft die Erziehung, abgesehen von dieser süßen mit einem Augenzwinkern hervorgebrachten Episode, anders herum ab?

Matthew und Camila, ganz anders erzogen

"Wenn die Kinder etwas haben wollen, das nicht gut für sie ist, sage ich: 'Hey, ich werde dir nicht sagen, dass du es nicht haben sollst. Aber sieh dir die Zutatenliste an.'" Auch weniger nährstoffreiche Lebensmittel seien nicht verboten. Ihre Kinder sollen lediglich wissen, was drin ist. Trotzdem sagt die dreifache Mutter selbst: "Wir sind in keiner Weise perfekt." Ihre Kinder dürfen hin und wieder auch ein Eis essen, nur nicht jeden Tag.

Ihr texanischer Ehemann, der heute 52 Jahre alte Hollywood-Star Matthew McConaughey, bekam früh beigebracht, Süßigkeiten in Maßen zu genießen. Dem Model habe man in der Kindheit keine Grenzen gesetzt. Deshalb kämpfe sie heute mit Zucker. Sie ist sich sicher: "Wenn wir so früh anfangen, dann bereiten wir unsere Kinder höchstwahrscheinlich auf lebenslange gute Gewohnheiten vor."