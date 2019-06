Doppelt hält besser, sagt man ja. Und so ehelicht Mario Götze seine Frau Ann-Kathrin dann auch einfach noch einmal. Auf Mallorca feiert das Paar mit illustren Gästen. Zur Party kam nicht nur die Braut in Weiß.

Sie hatten die Party abgeblasen. Im Mai des vergangenen Jahres sagten Mario Götze und Ann-Kathrin Brömmel auf dem Standesamt Ja, die Sommer-Fete allerdings ließen die beiden ausfallen. Damals hatte Bundestrainer Joachim Löw den Fußballstar aus dem Nationalkader gestrichen und es hieß daher, Götze müsse um seine Karriere kämpfen. Mit einem Jahr Verspätung hat das Ehepaar Götze nun nachgefeiert. Die beiden luden nach Mallorca, um sich ein zweites Mal das Ja-Wort zu geben.

Die Götzes selbst hüllen sich bislang in Schweigen. Das "Mallorca Magazin" jedoch kann bereits mit ersten Informationen zum Fest und auch mit einem Foto von den Gästen aufwarten. Demnach hätten sich Gerüchte bestätigt und die Party sei auf dem Landgut Son Marroig nahe der kleinen Küstenstadt Deià gestiegen.

Viele bekannte Gesichter

Unter den Gästen waren wohl auch viele bekannte Gesichter. Einige sind auf dem Foto zu sehen, das die Zeitung veröffentlichte. Mit den Götzes feierten dem Blatt zufolge Götzes Kicker-Kollegen Manuel Neuer und André Schürrle mit ihren jeweiligen Frauen Nina Neuer und Anna Schürle sowie die Fußballer Marc Bartra und Thiago Alcántara. Außerdem war die ehemalige "Germany's Next Topmodel"-Kandidatin Mandy Bork dabei.

Die Gäste brachen wohl gemeinsam zu den Feierlichkeiten auf. Laut "Mallorca Magazin" waren viele von ihnen in einem Luxushotel in der Altstadt von Palma, der mallorquinischen Hauptstadt, untergebracht. Auffällig: Alle trugen weiß. Ann-Kathrin Götze hat wohl also auf ihr Alleinstellungsmerkmal als Braut verzichtet - jedenfalls für einen Abschnitt der Festivitäten. Andere Paparazzifotos zeigen die Hochzeitsgesellschaft klassischer gekleidet: Die Männer tragen Smoking, die Frauen lange Kleider in Pudertönen.