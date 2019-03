Luke Perry spielte zuletzt eine Hauptrolle in der Serie "Riverdale". Er wurde nur 52 Jahre alt.

Nach dem plötzlichen Tod von Schauspieler Luke Perry meldet sich jetzt auch sein Sohn bei Instagram zu Wort. Zur selben Zeit wird bekannt, dass die Familie am Krankenbett offenbar eine schwere Entscheidung treffen musste.

Am Montag ist Schauspieler Luke Perry im Alter von 52 Jahren an den Folgen eines Schlaganfalls gestorben. Nachdem zunächst seine 18 Jahre alte Tochter Sophie öffentlich um ihren Vater trauerte und seinen Fans dankte, findet nun auch sein 21-jähriger Sohn Jack rührende Worte.

Der Wrestler schreibt auf seinem Instagram-Account: "Für viele Menschen war er eine Menge Dinge. Für mich war er immer Papa. Er liebte und unterstützte mich in allem und inspirierte mich dazu, das Beste aus mir herauszuholen. Ich habe so viel von dir gelernt."

Und er fügt hinzu: "Es bricht mir das Herz, wenn ich an all das denke, bei dem du nicht dabei sein wirst. Ich werde dich jeden Tag vermissen, solange ich auf dieser Erde bin. Ich werde alles tun, was ich kann, um dein Vermächtnis fortzusetzen und dich stolz zu machen." Jack Perry schließt mit den Worten: "Ich liebe dich, Papa."

Priestley wenig emotional

Weniger emotional fällt dagegen der Abschied von Perrys ehemaligem "Beverly Hills 90210"-Kollegen Jason Priestley aus. Eine öffentliche Reaktion des 49-Jährigen blieb zumindest bislang aus. Erst als ein US-Radiomoderator ihn und Perry in einem Tweet erwähnte, meldete er sich zu Wort: "Jason Priestley und Luke Perry gehören zu Hollywoods tollsten Duos. Luke wird immer der coolste, netteste und charmanteste Typ sein, den ich je getroffen habe", schrieb der Journalist unter anderem. Was Priestley darauf antwortete? "Danke dafür Roz ..."

Wie die US-Website "US Weekly" einen Insider zitierend berichtet, hat Perrys Familie am Montagabend entschieden, die lebenserhaltenden Maßnamen ein- und die Maschinen abzustellen. Nach dem schweren Schlaganfall war Perry zunächst in ein künstliches Koma versetzt worden. Eine Weile hoffte die Familie wohl noch, er würde sich wieder erholen. Dann aber teilten ihr die Ärzte mit, dass der 52-Jährige nicht mehr genesen werde. Bereits wenige Stunden nach Perrys Tod war bekannt geworden, dass der Schauspieler nach dem Hirnschlag das Bewusstsein nicht wiedererlangt hatte.