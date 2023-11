Es ist vollbracht: Die Nachrücker Serkan und Samira gewinnen um Haaresbreite die achte "Sommerhaus"-Staffel und einen Koffer voll Geld. Justine und Arben landen auf Platz zwei, Maurice und Ricarda auf dem dritten Rang. Alles über das packende Kopf-an-Kopf-Rennen des Finales.

Am Ende war es wirklich eine ganz knappe Kiste. Das unerwartete Siegerpaar Serkan und Samira gewinnt denkbar knapp vor seinen kampflustigen Konkurrenten Arben und Justine im Puzzlespiel. Während das eine Promi-Duo sein Konterfei-Puzzle ratzfatz zusammengestellt hatte, fehlten bei den Zweitplatzierten lediglich zwei Puzzleteile. Serkan stürmte auf die Empore, gefolgt von seiner Frau. Buzzer drücken, Glücksrausch und - juhu, da ist er: der heiß ersehnte Koffer voller Geld! Herzlichen Glückwunsch an das "Sommerhaus"-Promipaar 2023!

Das "Sommerhaus" auf RTL+ Das Finale im "Sommerhaus der Stars" verpasst? Die aktuelle Staffel und alle vorherigen Ausgaben der Show sind auf RTL+ abrufbar.

So richtig mitfiebern und sich freuen konnte der Zuschauer allerdings nicht, auch wenn die beiden im entscheidenden Moment überzeugten und sich so den begehrten Trash-TV-Titel sicherten, der vor allem für den Drittplatzierten Maurice wie ein großer Lebenstraum schien. Zwiegespalten ist man vor allem deswegen, weil die Gewinner als Nachrücker ins Rennen gingen und somit nicht von Anfang an die volle Belastung der Herausforderungen erlebten. Dazu kam es während ihrer kurzen Zeit in der WG immer wieder zu Manipulationen und kleinen, geschickt verteilten Spitzen von Serkan, der sich selbst als Marionettenspieler bezeichnete und es genoss, Zwietracht zu sehen.

Letztlich aber war auch dies nichts anderes als eine Strategie, die, wie man nun sehen konnte, zum Erfolg geführt hat. Kurz vom Finale flogen ausgerechnet Aleks und Vanessa aus der WG - eine "Genugtuung" für Maurice, der im Laufe dieser Staffel immer verbissener wurde.

"Wir hatten hier Höhen und Tiefen"

Auch die achte Staffel hat wieder einmal gezeigt, dass Beziehungen, die nicht gefestigt sind, am Druck, vor allem in den Spielen abzuliefern, zerbrechen können. Vanessa brachte es auf den Punkt, als sie ihrem Aleks kurz vor dem Auszug sagte: "Wir hatten hier Höhen und Tiefen, aber eindeutig mehr Tiefen. Und das sagt sehr viel über unsere Beziehung aus."

Auch für "Princess Charming" Hanna verlief die Teilnahme an der Sommer-WG nicht sonderlich rosig. So nimmt der Zuschauer von der 29-Jährigen vor allem mit, wie sie ihre Partnerin bloßstellte, ihr bei Spielen mehrfach aggressiv über den Mund fuhr und dass der eigene moralische Kompass an der einen oder anderen Stelle dringend nachjustiert werden sollte.

Was von dieser nunmehr achten Staffel aber auch länger im Gespräch bleiben wird, ist die Art und Weise, wie Maurice mit seiner "Perle" umgegangen ist. Schon früh kristallisierte sich heraus, dass Ricarda die eigentliche Gewinnerin vom "Sommerhaus" ist. So brüllte der Fan von Fußball-Metaphern sie auch im letzten Spiel noch an und gab ihr die Schuld dafür, ganz knapp am Einzug ins Finale vorbeigeschlittert zu sein: "Halt's Maul! Guck dir die anderen an, die heulen sogar!" Als habe jemand, "der heult", mehr gegeben als die Frau, die seit dem ersten Tag im Haus für ihren Partner da war.

Später sagte der 24-Jährige, der immer ein bisschen klingt wie ein Sport-Kommentator, der in einem Becken voll abgerissener Kalendersprüche steht, er habe das alles "nicht so gemeint".

"Vom zweiten Platz kannst du dir auch nichts kaufen"

Jammernd ergänzt der Drittplatzierte in einem seiner letzten Interviews, "keine Therapie zu brauchen" und dass man sich "vom dritten Platz nichts kaufen könne." Darauf Ricarda: "Vom zweiten Platz kannst du dir auch nichts kaufen."

In seiner falschen Wahrnehmung lässt Maurice den Zuschauer wissen, er sei diese Reise auch für seine Eltern angetreten. Ja, okay! Aber was bringt dir der Sieg, lieber Maurice, wenn deine Eltern die gesamte Staffel über gesehen haben, wie weit du bereit warst, für diesen Sieg zu gehen?

Auch Arbens Wahrnehmung scheint, zumindest ein wenig, verschroben. So meint der Zweitplatzierte zu seiner Frau Justine, er könne kaum glauben, "der erste Busfahrer" zu sein, "der es bis hierhin geschafft hat". Lieber Arben, als Busfahrer hast du jede Menge Verantwortung! Du sorgst dafür, dass deine Fahrgäste sicher von A nach B kommen. Dein Job ist ehrenwert und einer der wichtigsten in unserer Gesellschaft. Also: Bitte nicht das eigene Licht so unter den Scheffel von Leutchen stellen, die außer einer großen Social-Media-Reichweite und einem aufgeblähten Ego nicht sonderlich viel zu bieten haben!

Für das kommende Jahr hat sich endlich mal wieder ein richtiger Star für das Format ins Gespräch gebracht. Möge Bushido die Butze in Bocholt gehörig aufmischen!