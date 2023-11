Serkan schmiedet neue Allianzen, ein Paar hat von den miesen Spielchen die Faxen dicke und wirft hin, und Ricarda ist schon jetzt die Gewinnerin dieser "Sommerhaus"-Staffel. Denn wie kein anderer hält sie es an der Seite von Maurice aus und bietet ihm die Stirn.

Lieber, Bushido, du willst doch ins "Sommerhaus"! Es ist so schade, dass du nicht schon in diesem Jahr zumindest für eine Stippvisite in Bocholt eingeritten bist! Wir hätten jemanden wie dich ganz dringend gebraucht. Jemanden, der sich Maurice vorknöpft und ihm die Leviten liest. Auf seine "Perle" Ricarda, die - wie wir inzwischen wissen - glücklicherweise nicht mehr an seiner Seite weilt, hört er ja nicht! Im Gegenteil!

Das "Sommerhaus" in TV und Stream "Das Sommerhaus der Stars" ist immer dienstags und mittwochs um 20.15 Uhr bei RTL zu sehen. Die jeweils aktuelle Folge ist zudem bereits eine Woche vorher auf RTL+ abrufbar.

Das muss man sich mal vorstellen: Da hat das Bürschchen, das laut Vanessa "mit 24 noch bei seiner Mami wohnt und keinen Job hat", in Folge 8 noch mächtig "Arschflattern", weil sein Rauswurf aus der WG droht und schon in Folge 9 direkt wieder "große Fresse". Wir hätten dringend jemanden gebraucht, der im Haus feucht durchwischt, und die schlechten Schwingungen, die sogar schon ins Gemäuer gezogen sind, mit etwas Myrrhe ausräuchert. Die Allianzen, die sich gebildet haben, müssen durchbrochen und Don Serkan, der manipulative Strippenzieher, zum ewigen Küchendienst verdonnert werden!

Dass die WG-Bewohner "mit Menschen rumhängen müssen, die keinen Anstand haben", lässt sie zu emotionalen Wracks verkümmern. Es fließen Tränen. Vanessa will heim, Pia findet den Gewinn von 50.000 Euro zu wenig, um so auf dem Zahnfleisch zu gehen und der Ballermann-Barde Tim und seine "Caaarina" ziehen tatsächlich die Reißleine und freiwillig aus der Terror-WG aus. Vor allem Herr Toupet tat seine Verwunderung über seine WG-Genossen, die sich meist nur über Instagram definieren, schon früh kund.

"Das Spiel geht echt auf deine Kappe, Schatz!"

Auch Justine lässt in Folge 9 Federn. So führt die Ex-Frau von Joey Heindle immer wieder ihren Partner vor, weil der sie ihrer Meinung nach nicht genügend motiviere und mit seiner ruhigen, fokussierten Art "runterziehe". Sie droht ihm sogar damit, die Koffer zu packen und die Spiele abzublasen. Dabei versucht Arben einfach nur, sich zu konzentrieren. Außerdem: Wer will es ihm verübeln bei all dem Wahnsinn, "Zeit für sich" zu brauchen? Stattdessen muss er sich anhören, "ein Miesepeter" zu sein, der "einen Stock im Arsch hat". Wenigstens gelingt es Justine, die schlechte Stimmung, die sie selbst erzeugt hat, zu kitten und wieder Harmonie einkehren zu lassen.

Von derlei emotionaler Ausgeglichenheit kann die arme Ricarda indes nur träumen. Immer wieder muss sie sich von Maurice über den Mund fahren lassen. Seine Aggressionen und seine Verbissenheit auf den Sieg haben ein neues Level erreicht. Es ist ihm nicht möglich, sich beispielsweise in Spielen auf seine Partnerin einzulassen und mit ihr an einem Strang zu ziehen. Immer wieder blickt er auf seinen selbsternannten Erzfeind Aleks.

So legt er gegenüber seiner "Perle" einen Kommandoton an den Tag, bei dem sich der Zuschauer schon lange fragt, wie Ricarda es bloß mit diesem Mann so lange ausgehalten hat. Beim Spiel "Dem Druck standhalten" schiebt er ihr pausenlos seine eigenen Fehler zu. "Das Spiel geht echt auf deine Kappe, Schatz! (…) Ich habe keine Aggressionsprobleme", brüllt er. Und ergänzt: "Bist du doof?" Der Zuschauer sieht, wie er "die Sanduhr wegtritt" und seine Partnerin schließlich zum wiederholten Male als dumm und lustlos herunterputzt. Ein solches Verhalten hat mit Sportsgeist nicht das Geringste zu tun.

"Ekliges, bitchiges Bitch-Verhalten"

Auch "die Neuen" kommen beim "Ziegel-Spiel" nicht sonderlich gut weg. Wirklich unangenehm wie Playgirl Hanna ihre Partnerin ebenfalls herumkommandiert. Die hält den frechen Ton irgendwann nicht mehr aus und sagt nur noch: "Halt's Maul."

Befremdlich anzuschauen ist auch, wie Serkan und Maurice sich an den Tränen der Frauen, die mit den Nerven fertig sind, erfreuen. Jedes Schwächeln wird als Genugtuung gefeiert. Umso schöner, dass ausgerechnet jenes Paar das "Ziegel-Spiel" gewinnt, das man schon fast draußen gewähnt hat. Einfach herrlich das Gesicht von Maurice, als Vanessa und Aleks als einziges Paar den Sieg einfahren.

Die neunte Folge offenbart, um es mit den Worten von Vanessa zu sagen, einfach nur "ekliges, bitchiges Bitch-Verhalten. (…) Das, was in dieser WG abgeht, ist nichts anderes als ein Spiegel der Gesellschaft." Auch die weiteren Spiele lassen kein Gefühl der Einigkeit aufkommen. Am Ende dieser Folge müssen dann auch noch ausgerechnet Pia und Zico die Koffer packen und das Haus verlassen.

Pia weint und will "noch heute Abend nach Hause. (…) Und wenn ich das Taxi selbst bezahlen muss!" Ihrer Meinung nach sei es "unmenschlich und schwach, was man für 50.000 Euro" bereit sei, vom Stapel zu lassen. Serkan, "der Kopf der neuen Bande", scheint nicht mehr zu stoppen zu sein. Ach, Bushido, "Diggah, Diggah", wie sehr hätten wir dich schon in diesem Jahr im Haus gebraucht!