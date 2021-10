Wer glaubt, dass die selbstbewusst auftretende Sophia Thomalla keine Sorgen plagen, liegt falsch. Zwar läuft es in der Liebe für die 32-Jährige wieder rund, doch findet sie dafür ihren Körper zu eckig. Im RTL-Interview spricht sie darüber, was sie sieht, wenn sie vor dem Spiegel steht.

Sophia Thomalla gelingt es immer wieder, im Gespräch zu bleiben. Sei es durch ihre Liebesgeschichten, von denen erst kürzlich wieder eine neue öffentlich wurde, oder aber durch heiße Fotos bei Instagram. In jedem Fall macht die 32-Jährige stets einen selbstbewussten Eindruck, doch verrät sie in einem Interview mit RTL, dass sie mit ihrem Körper gerade alles andere als zufrieden sei.

In der Vergangenheit machten oft andere Thomallas Körper zum Gesprächsthema. Zwar hagelt es bei Instagram für ihre sexy Bilder meist Komplimente, doch immer wieder haben Follower auch etwas an ihr auszusetzen und befanden sie für zu dünn. Nun gibt die "Are You The One"-Moderatorin zu, dass sie auch selbst gern mehr auf den Rippen hätte. "Bei mir ist mein Rippenbogen fast genauso weit draußen wie meine Brust. Manchmal habe ich das Gefühl, ich habe vier Brüste vorne", so Thomalla, deren neues Datingformat heute Abend startet.

Viel essen, schnell verbrennen

Sie esse "wahnsinnig viel", doch ihr Körper verarbeite das gleichermaßen "wahnsinnig schnell", klagt sie weiter ihr Leid. Für manch Übergewichtigen, der gern abnehmen würde, ist das womöglich nicht nachzuvollziehen, doch natürlich unterscheidet sich der Stoffwechsel von Mensch zu Mensch. Allerdings reagierte Thomalla vor einigen Jahren noch anders auf Fans, die sie als "zu dünn" bezeichneten: "Ich kann nicht nur den ganzen Tag rumfressen und zunehmen", sagte sie damals in einem Interview. Zudem macht Thomalla viel Sport, um in Form zu bleiben.

Dass sie sich nun zum zweiten Mal in Folge einen Profisportler geangelt hat, ist aber sicherlich nur Zufall. Nachdem im Juni die Trennung von Fußball-Torwart Loris Karius bekannt wurde, machte Thomalla neulich über die sozialen Medien ihre neue Beziehung zu Tennisstar Alexander Zverev öffentlich. Im Zuge dessen verriet sie schließlich, dass sie bei der Männerwahl alle ihre Sinne nutze.

Die erste Folge der von Sophia Thomalla moderierten Datingshow "Date or Drop" ist jetzt auf TVNOW abrufbar. Neue Episoden gibt es dann jeden Freitag um 23 Uhr bei RTL und im Stream.