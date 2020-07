Eigentlich sind Zigaretten heute gesellschaftlich verpönt. Rauchen ist schließlich ziemlich ungesund. Sophia Thomalla ist das egal, sie raucht weiter, und das mit Genuss. Dafür hat sie ihrer Auffassung nach aber auch einen guten Grund.

Während immer mehr Menschen aus gesundheitlichen Gründen das Rauchen aufgeben, denkt Sophia Thomalla gar nicht daran. In einem Post bei Instagram erklärt sie, was sie am Glimmstängel festhalten lässt.

Die 30-Jährige hat auf ihrem Account drei Schwarzweiß-Fotos von sich hochgeladen, auf denen sie mit Zigarette zu sehen ist. Auf dem ersten schaut sie lasziv über den Rand ihrer Sonnenbrille hinweg in die Kamera, während sie die Zigarette zwischen den Fingern hält. Das zweite zeigt sie im Profil mit der Kippe an ihren Lippen. Auf dem dritten Bild genießt sie offenbar noch das Nikotin in ihrer Lunge.

"Gebt 2020 eine große Schachtel"

Zu der Fotoserie schreibt sie: "Für mich bedeutet das Rauchen einer Zigarette drei Minuten Ruhe. Gebt 2020 bitte eine große Schachtel." In Zeiten wie diesen, in denen die Corona-Krise die Menschen in Atem hält, fällt es natürlich besonders schwer, Laster wie das Rauchen aufzugeben. Stattdessen also empfiehlt Thomalla dem stressigen Jahr selbst, mal eine kleine Pause einzulegen und sich eine Zigarette anzustecken. Wenn es doch nur so einfach wäre.

Nun sollte man meinen, dass Werbung fürs Rauchen nicht gut ankommt, doch Sophia Thomalla eckt ja gerne an, und ihre Fans lieben sie für ihre Authentizität. Und deswegen loben sie das Model nun auch für die schonungslose Offenheit, denn Thomalla steht nunmal zu ihren Lastern. "Endlich eine normale Frau" und "Danke Sophia, dass du das nicht verheimlichst", ist in den Kommentaren zu lesen.

Ein paar Follower finden aber auch mahnende Worte, sind sie doch um ihre Gesundheit und ihr Äußeres besorgt: "Hör auf mit dem Rauchen. Das macht dir in zehn Jahren deine Schönheit kaputt." Auch heißt es "Rauchen ist ungesund", doch das dürfte Sophia Thomalla wohl selbst klar sein, schließlich hatte sie 2018 bei Twitter bereits verkündet, damit aufhören zu wollen. In Zeiten von Corona aber wird das wohl vorerst nichts.