Im November macht Sophia Vegas das Geschlecht ihres ersten Babys öffentlich. Nach längerer Geheimniskrämerei verrät sie jetzt auch den Namen ihrer noch ungeborenen Tochter. Und der hat für die Eltern eine besondere Bedeutung.

In nicht einmal einem Monat soll das erste Kind von Sophia Vegas, ehemals Wollersheim, und ihrem Freund Daniel Charlier das Licht der Welt erblicken. Ende November verriet die Blondine das Geschlecht des Babys, jetzt hat sie im Interview mit RTL endlich auch den Namen bekannt gegeben.

"Unser Mädchen wird Amanda Jacqueline Charlier hießen", so Vegas, die betont, die Wahl sei nicht zufällig auf diese Vornamen gefallen. Beide hätten für die Eltern eine besondere Bedeutung: "Amanda hat die Bedeutung 'worthy of love' [liebenswürdig]. Das drückt unsere Gefühle aus", erklärt sie weiter. Und Jacqueline ist der zweite Vorname von Charliers Mutter, die darum bat, das Kind ebenfalls auf diesen Namen zu taufen. "Es war ihr größter Wunsch, und ich freue mich, ihn zu erfüllen."

"Kann es kaum abwarten"

Ausgeplaudert hatte Vegas ihre Schwangerschaft im Reality-Format "Promi Big Brother". Danach herrschte bei vielen erst einmal Skepsis: Ist die Frau, die sich für die Wespentaille einer Comicfigur vier Rippen entnehmen ließ, wirklich schwanger? Oder ist alles nur ein Hirngespinst? Inzwischen ist aber wohl auch dem letzten Zweifler klar, dass hier eine Familie heranwächst.

Wie sehr sich Vegas und Chalier auf das Baby freuen, ist immer wieder bei Instagram zu beobachten. Zuletzt posteten die zwei an Silvester Fotos im stylischen 1920er-Jahre-Outfit, die Vegas so kommentierte: "Ich freue mich, das alte Jahr hinter mir zu lassen und kann es kaum abwarten, unsere kleine Tochter in den Armen zu halten. Dieses Jahr wird unser Jahr voller Liebe Geborgenheit Visionen und meiner kleinen ganz großen Familie." 2019 werde das beste Jahr ihres Lebens.

Charlier soll bereits drei Söhne aus einer früheren Beziehung haben. Auf seinem Instagram-Profil finden sich verschiedene Fotos der Jungs - am Frühstückstisch, im Bademantel oder im Pool. Charliers und Vegas Kind wird wohl dreisprachig aufwachsen: seine Muttersprache ist Französisch, ihre Deutsch, hinzu kommt die Landessprache Englisch, denn die zwei leben in Los Angeles.