Im Juli werden Sophie Turner und Joe Jonas zum ersten Mal Eltern. Während andere Promis ihren Babybauch zeigen, um ihre Schwangerschaft überhaupt erst bekannt zu geben, machen es die beiden anders herum. Erst jetzt gibt es Bilder von Turners Babykugel zu sehen.

Erst war es nur ein süßes Gerücht, Ende Juli wurde die Geburt des ersten Kindes der Schauspielerin und ihres Ehemannes, Musiker Joe Jonas, dann aber offiziell bestätigt. "Sophie Turner und Joe Jonas sind hocherfreut, die Geburt ihres Babys bekannt zu geben", hieß es in einer Erklärung an das "People"-Magazin.

Doch während berühmte Kolleginnen gemeinhin erst das Bäuchlein zeigen, nicht selten, um die Öffentlichkeit überhaupt erst über die bestehende Schwangerschaft zu informieren, hielt sich Turner damit bis jetzt zurück. Nun aber, mehr als zwei Monate nach der Geburt, zeigt sich der "Game of Thrones"-Star mit Babykugel bei Instagram, und das auf gleich drei Fotos.

Foto vom Baby fehlt noch

Auf zwei davon trägt sie nur einen Bikini in sommerlicher Umgebung. Einmal sitzt sie auf einem Sofa im Garten, das andere Mal steht sie bis zur Hüfte im Wasser eines Pools, neben ihr paddelt der Hund der Famillie. Auf dem dritten Bild ist Turner in einem gestreiften Nachthemd vom "Hotel BelAir" zu sehen, zwei Hände greifen nach dem Bauch. Ein Foto des Babys gibt es übrigens noch nicht. Bei dem Tempo können wir wohl nach dessen Einschulung damit rechnen.

Das Promi-Portal "TMZ" meldete die Geburt zuerst. Demnach erblickte das Kind bereits am 22. Juli in einem Krankenhaus in Los Angeles das Licht der Welt. Laut dem Bericht ist der Name des Mädchens Willa. Ein Insider soll außerdem verraten haben: "Die zwei sind ganz besessen von dem Baby und können nicht aufhören, sich darüber zu freuen." Das Paar nehme sich Zeit, um diesen besonderen Moment zu genießen und habe die tolle Nachricht deswegen zunächst nur mit Freunden und der Familie geteilt.

Sophie Turner und Joe Jonas sind seit 2016 ein Paar. Anfang Mai des vergangenen Jahres hatten sich die Schauspielerin und der Jonas Brother zunächst mit ein paar Freunden in Las Vegas das Jawort gegeben. Zwei Monate später gab es dann eine zweite, weitaus pompösere Zeremonie in einem Schloss im südfranzösischen Carpentras.