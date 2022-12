"Danke an alle Sanitäter"

Als Prinz in "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel" bleibt Pavel Trávníček unvergessen.

Er gehört zu Weihnachten wie der Baum, Kerzen und Gebäck - der tschechische Märchenfilm "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel". 50 Jahre ist er fast alt, "Aschenbrödel"-Darstellerin Libuše Šafránková ist 2021 von uns gegangen. Nun machen sich die Fans auch um Film-Prinz Pavel Trávníček Sorgen.

Der aus "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel" bekannte Schauspieler Pavel Trávníček ist am Sonntagabend wegen Atembeschwerden mit dem Krankenwagen ins Krankenhaus gebracht worden. Die Frau des 72-jährigen Tschechen, Monika Trávníčková, informierte darüber in den sozialen Netzwerken.

Monika Trávníčková ist die vierte Ehefrau des Schauspielers. (Foto: picture alliance / Geisler-Fotopress)

"Freunde, habt einen schönen Advent. Ach ja ... und denkt an meinen Ehemann. Danke an die Rettungskräfte für ihr schnelles Eintreffen, jetzt ist er in den Händen der Ärzte", schrieb sie vor zwei Tagen auf Facebook zu einer Fotocollage von ihrem Mann und einem Adventskranz.

Inzwischen bedankte sie sich im Namen ihres Mannes für die große Anteilnahme. "Vielen Dank an alle für die schönen Nachrichten der Unterstützung. Mein Mann bedankt sich sehr. (...) Wir sind sehr dankbar für alle Wünsche und auch für die Wünsche von Herrn Präsident Miloš Zeman. (...) Mein Mann schickt einen großen Gruß an alle", schreibt sie zu einem Foto von sich, ihrem Mann und dem gemeinsamen Sohn vor einem Weihnachtsbaum. "Es geht ihm schon etwas besser", gibt sie zudem leichte Entwarnung.

"Passt auf euch auf!"

Am Tag nach der Einlieferung hatte Trávníčková bereits ein erstes Gesundheits-Update gegeben. "Danke, Freunde, für die große Unterstützung, wir wissen das wirklich zu schätzen. Wir sind im Moment nicht in der Lage, auf alle Anrufe und Nachrichten zu antworten ... Mein Ehemann hat sich stabilisiert, danke an alle Sanitäter", ließ die 37-Jährige die Followerinnen und Follower wissen. Und sie schob hinterher: "Gesundheit können wir nicht kaufen, passt auf euch auf!"

Tschechischen Medienberichten zufolge sind Pavel Trávníček und seine vierte Ehefrau seit Sommer 2015 verheiratet. Aus dieser Ehe ging Sohn Maxmilián hervor, der Ende Dezember seinen sechsten Geburtstag feiern wird. Aus seinen früheren Ehen hat der Schauspieler zudem zwei weitere, bereits erwachsene Söhne.

In dem Kultmärchenfilm "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel" (1973), der im kommenden Jahr sein 50-jähiges Jubiläum feiert, spielte Trávníček den Prinzen, der nach vielen Querelen und Missverständnissen schlussendlich sein Aschenbrödel zur Frau bekommt. Die Titelrolle wurde von Libuše Šafránková verkörpert, die im vergangenen Jahr im Alter von 68 Jahren in Prag gestorben ist.

Nach "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel" wirkte Trávníček in weiteren Filmen mit, darunter auch Märchen wie "Schneeweißchen und Rosenrot" (1979) oder "Der dritte Prinz" (1982). Zudem arbeitete er als Synchronsprecher. Der Kultstatus, den er mit "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel" erlangte, blieb bis dato jedoch einmalig.