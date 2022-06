Mit der koreanischen Serie "Squid Game" gelingt Netflix im vergangenen Jahr ein riesiger Überraschungserfolg. Kein Wunder, dass die Macher daran anknüpfen wollen. So ist die Produktion einer zweiten Staffel nun offiziell beschlossene Sache.

Netflix hat - im wahrsten Sinne des Wortes - "grünes Licht" für eine Fortsetzung von "Squid Game" gegeben. Damit ist endgültig offiziell, dass die Erfolgsserie eine zweite Staffel erhält.

Netflix gab die Entscheidung via Twitter bekannt. Der Co-Chef des Streamingdienstes, Ted Sarandos, hatte schon im Januar inoffiziell neue Folgen des koreanischen Serienhits versprochen.

Rotes Licht - Grünes Licht: Die Bestellung neuer Folgen verkündete Netflix mit einem Wortspiel, das auf eine mörderische Herausforderung in "Squid Game" verweist. Bei der Challenge erschießt eine überdimensionale Puppe die Kandidaten, die nicht rechtzeitig in der Bewegung einfrieren. Die Figur, die eines der Markenzeichen der erfolgreichsten Netflix-Serie aller Zeiten ist, taucht auch in einem kleinen Teaser auf, mit dem die zweite Staffel beworben wird.

Noch kein Termin

Zusammen mit dem Teaser twitterte Netflix eine Nachricht von Serienschöpfer Hwang Dong-hyuk. Er verspricht darin die erwartete Rückkehr von Protagonist Gi-Hun, gespielt von Lee Jung-jae. Außerdem kehrt der mysteriöse Frontmann zurück, der in der ersten Staffel die tödlichen Spiele organisiert hatte.

Möglich ist zudem ein Wiedersehen mit dem Mann, der die verschuldeten Menschen zum "Squid Game" lockt. Und: Wir lernen Cheol-su kennen. Er ist der Freund von Young-hee - der mörderischen Puppe.

Wann die zweite Staffel von "Squid Game" zu sehen sein soll, gab Netflix noch nicht bekannt. Früheren Äußerungen von Hwang Dong-hyuk zufolge könnte es 2023, vielleicht aber sogar erst 2024 so weit sein.

Von zig Millionen gestreamt

"Squid Game" handelt von einer Spielshow, in der verschuldete Menschen unterschiedlicher sozialer Herkunft in Kinderspielen gegeneinander antreten. Dabei geht es nicht nur um ein Preisgeld in Millionenhöhe, sondern auch um Leben und Tod.

Die Serie avancierte zum Überraschungserfolg bei Netflix. In den ersten vier Wochen nach Start wurde sie von 142 Millionen Haushalten gestreamt. Wegen ihrer Brutalität steht sie allerdings auch in der Kritik.