Seit Bekanntwerden der Missbrauchsvorwürfe ist Kevin Spacey weitgehend abgetaucht. Bald wird sich der geschasste Hollywood-Star aber vor Gericht verantworten müssen: US-Schauspieler Anthony Rapp und ein weiteres mutmaßliches Opfer haben Klage gegen den 61-Jährigen eingereicht.

Dutzende Männer werfen dem einstigen Hollywood-Star Kevin Spacey sexuellen Missbrauch vor. Eines der ersten mutmaßlichen Opfer, das die Anschuldigungen im Zuge der #MeToo-Bewegung öffentlich machte, war US-Schauspieler Anthony Rapp. Er behauptet, 1986 von Spacey sexuell belästigt worden zu sein. Dem US-Promiportal "TMZ" zufolge hat der "Star Trek"-Darsteller nun Klage beim Obersten Gerichtshof von New York eingereicht.

Die Anklageschrift bekräftigt Rapps Vorwürfe von 2017. Demnach lernte er Spacey 1986 am Broadway kennen, wo ihn der "American Beauty"-Star zu seiner Privatparty in Manhattan einlud. Dort sei es zu dem Übergriff gekommen: Spacey soll Rapp begrapscht, auf sein Bett geworfen und sich auf ihn gelegt haben. Der damals 14-Jährige konnte sich demnach zwar befreien und weglaufen, habe aber psychische Schäden davongetragen.

Doch für Spacey wird es noch ernster: Neben Rapp gibt es noch einen weiteren Kläger. Der Mann, der in den Gerichtsunterlagen nur unter seinen Initialen "C.D." aufgeführt wird, behauptet ebenfalls, im Alter von 14 Jahren von dem geschassten Hollywood-Star bedrängt worden zu sein. Demnach habe ihn Spacey, der früher auch als Schauspiellehrer tätig war, in seine Wohnung eingeladen und sich ihm genähert. Bei seinem letzten Besuch habe der heute 61-Jährige dann versucht, ihn sexuell anzugreifen.

Gegner "mit Freundlichkeit" fertigmachen

Bislang liegt keine Stellungnahme von Spacey vor. Der Schauspieler hat sich aber bereits 2017 zu Rapps Anschuldigungen geäußert. Damals behauptete er, sich an den Vorfall nicht erinnern zu können, räumte aber ein: "Wenn ich mich verhalten habe, wie er es schildert, dann schulde ich ihm die aufrichtigste Entschuldigung für das absolut unangemessene und betrunkene Verhalten." Kurz darauf bezichtigten ihn weitere Männer öffentlich der sexuellen Belästigung.

Eine Haftstrafe muss Spacey im Falle einer Verurteilung jedoch nicht befürchten. In dem Verfahren handelt es sich um eine Zivilklage, nicht um einen strafrechtlichen Prozess. Ihm droht höchstens eine Geldstrafe.

Seit Bekanntwerden der Missbrauchsvorwürfe ist der einst so beliebte Schauspieler weitgehend abgetaucht. Er verlor seine Hauptrolle in der Hitserie "House of Cards" und wurde aus dem Kinofilm "Alles Geld der Welt" geschnitten. In seinem verstörenden Youtube-Video von Weihnachten kündigte Spacey an, seine Stimme 2020 für "mehr Gutes in dieser Welt" abgeben zu wollen.

Statt jemanden zu attackieren, könne man seine Gegner auch "mit Freundlichkeit" fertigmachen. Neben Rapp und "C.D." haben Spacey mindestens 30 Männer des sexuellen Missbrauchs beschuldigt. Einige von ihnen haben versucht, Spacey vor Gericht zu zerren. Zwei Anklagen wurden jedoch wieder eingestellt. Ein weiterer Kläger ist verstorben.