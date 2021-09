In der "Police Academy"-Filmreihe kennt man Art Metrano als bösen, nahezu sadistischen Lieutenant Mauser. Im echten Leben ist er jedoch ein liebevoller Familienvater, der für seinen Sohn trotz seiner Querschnittslähmung als "unzerstörbar" gilt. Nun ist der Schauspieler im Alter von 84 Jahren gestorben.

Der US-amerikanische Comedian, Zauberer und Schauspieler Art Metrano ist tot. Er starb kurz vor seinem 85. Geburtstag in seinem Zuhause in Aventura im Bundesstaat Florida. Das bestätigte Harry Metrano, der Sohn des Schauspielers, dem Branchenblatt "The Hollywood Reporter".

Art Metrano wurde 1936 in Brooklyn geboren und war seit Anfang der 1960er-Jahre in zahlreichen TV- und Filmproduktionen zu sehen. Auch als Zauberkünstler feierte er Erfolge. Am bekanntesten ist er aber wohl für seine Rolle des bösen, nahezu sadistischen Lieutenant beziehungsweise Commandant Mauser in "Police Academy 2 - Jetzt geht's erst richtig los" und "Police Academy 3 - ... und keiner kann sie bremsen".

Sohn sah ihn "als unzerstörbar"

Nach einem Sturz von einer Leiter im Jahr 1989 war der Schauspieler querschnittsgelähmt. "Er war auf dem Höhepunkt seiner Karriere, als das passiert ist", erklärt sein Sohn. Dann habe alles auf einmal aufgehört, aber Metrano habe alle Widrigkeiten überwunden und sein Leben weiter genossen. Der Schauspieler war bis Anfang der 2000er weiterhin in kleineren Rollen zu sehen. 2008 setzte er sich endgültig zur Ruhe.

Auch bei Instagram meldete sich Harry Metrano zu Wort. Schweren Herzens müsse er schreiben, dass er am 8. September "meinen besten Freund, meinen Mentor, meinen Vater" verloren habe. Art Metrano habe in den vergangenen Jahrzehnten so hart gekämpft, "dass ich ihn immer als unzerstörbar angesehen habe".

Die traurige Wahrheit sei, dass man nicht für immer auf der Erde lebe, dass der Geist eines Menschen aber stets in einem weiterleben könne. Als jemand den Spruch "Legenden sterben nie" erfunden habe, habe diese Person ganz sicher an seinen Vater gedacht. "Ich liebe und vermisse dich so sehr", erklärt Harry Metrano. Sein Vater sei nun sein Schutzengel.