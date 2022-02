Jedes Jahr kommt er wieder: der Tag der Verliebten. Und jedes Jahr nutzen auch Promis den Valentinstag als Chance, ganz besondere Liebesgrüße in die Welt hinaus zu senden. Der Partner oder die Partnerin spielt dabei jedoch nicht immer eine Rolle.

Im angelsächsischen Raum hat der Valentinstag eine lange Tradition. Doch auch hierzulande hat der Feiertag aller Verliebten am 14. Februar zusehends an Bedeutung gewonnen. Kein Wunder also, dass spezielle Grüße zu diesem Anlass nicht nur aus den USA herüberschwappen. Auch viele deutsche Promis haben in den sozialen Netzwerken den Schmetterlingen in ihrem Bauch freien Lauf gelassen.

Unter anderem präsentieren sich etwa Annemarie und Wayne Carpendale verliebt wie am ersten Tag. "My forever Valentine", schreiben sie zu ihrem Post mit mehreren Fotos, auf denen sie sich küssen. "Er guckt immer so komisch, wenn ich ihn küsse", merkt sie dazu ironisch an.

Auch die Ex-Teilnehmerin von "Germany's next Topmodel" (GNTM) Rebecca Mir und "Let's Dance"-Profi Massimo Sinató zeigen sich extrem verschmust. "Be my Valentine", heißt es in Mirs Post, die ihren Mann nach eigenen Angaben vermisst - vielleicht, weil er gerade mit Dreharbeiten zur RTL-Show beschäftigt ist.

Auch Verona Pooth hat zum Valentinstag Pärchenfotos mit ihrem Franjo veröffentlicht. Zudem spielt ein großer roter Luftballon in Herzform auf den Schnappschüssen eine Hauptrolle. Schließlich schützt er das Paar im Augenblick eines Kusses vor allzu neugierigen Blicken.

Fiona Erdmann ist zwar Deutsche, doch hat die einstige GNTM-Kandidatin ihre Zelte seit mehreren Jahren in Dubai aufgeschlagen. Dort hat sie sich auch neu in ihren Freund Mohammed verliebt, mit dem sie 2020 einen Sohn bekam. Derzeit ist die 33-Jährige wieder schwanger. Zum Valentinstag postete sie nicht nur mehrere Fotos mit ihrer kleinen Familie, sie würdigt auch ihren Lebensgefährten: "Danke, dass du mein bester Freund bist, mein Partner und der beste Vater, den ich mir vorstellen kann."

Doch nicht nur ehemalige "Topmodel"-Kandidatinnen zelebrieren den Valentinstag, sondern natürlich auch die Modelmama höchstpersönlich. Heidi Klum postete ein Foto, das wiederum ein gerahmtes Foto von ihr, ihrem Mann Tom Kaulitz und dessen Bruder Bill auf einem Tisch in Front eines Kamins zeigt. Darum herum sind Luftballons, Rosen und Herzchen drapiert. "Ich hatte Glück. Ich habe zwei", schreibt Klum über ihre Freude darüber, mit den Kaulitz-Zwillingen eine schrecklich nette Familie gefunden zu haben.

Apropos schrecklich nette Familie. Wir sind uns sicher, die hat auch Nicole "Coco" Austin, auch bekannt als "Popo-Coco". Schließlich hat sie mit Rapper Ice-T den Mann ihres Lebens gefunden, mit dem sie 2015 auch eine gemeinsame Tochter hat. 21 Valentinstage habe sie schon mit ihm verbracht, schreibt sie zu einem gemeinsamen Foto auf Instagram. Und sie werde weiter zählen ...

Nachdem wir nun schon zum Sprung über den großen Teich angesetzt haben, machen wir doch gleich weiter mit Paris Hilton. Für sie und Carter Reum ist es ihr allererster gemeinsamer Valentinstag - jedenfalls als Ehepaar. Schließlich gaben sich die beiden erst im vergangenen November das Jawort. Nun posieren sie gemeinsam vor einer großen "Love"-Leuchtschrift. Im zugehörigen Kommentar wendet sich Hilton jedoch nicht an ihren Mann, sondern an ihre Fans: "Ich wünsche euch einen Tag voller Liebe und Magie, nicht nur heute, sondern an jedem Tag", erklärt sie.

Noch nicht verheiratet, aber nach wie vor heftig verliebt sind anscheinend die einstige "High School Musical"-Darstellerin Vanessa Hudgens und der Baseball-Spieler Cole Tucker. Jedenfalls sieht es auf ihrem Instagram-Post zum Valentinstag ganz danach aus, auch wenn er vor ihrer langen Zunge dann doch ein wenig zurückschreckt.

Ein anderes Showbiz-Pärchen hat es zum Tag der Verliebten in die Stadt der Liebe verschlagen. Jedenfalls suggerieren das die Fotos, die Schauspielerin Bella Thorne gepostet hat. Sie zeigen sie gemeinsam mit ihrem Verlobten, dem italienischen Sänger Benjamin Mascolo, bei einem feuchtfröhlichen Picknick in Front des Eiffelturms. "Ich liebe dich, mein Herz", heißt es im zugehörigen Kommentar. Darauf einen Champagner!

Model Winnie Harlow meldete sich vor Kurzem erst mit Schnappschüssen aus dem SoFi Stadium in Los Angeles. So gehörte sie zu den Privilegierten, die den Super Bowl live im Stadion mitverfolgen konnten. Dabei schlägt ihr Herz gar nicht für einen Football-Spieler, sondern für einen Basketballer: Kyle Kuzma. Mit ihm ließ sie es sich am Valentinstag offenbar ziemlich gut gehen, wie die zugehörigen Fotos auf ihrer Instagram-Seite nahelegen. Hat sie die Leuchtschrift etwa von Paris Hilton geklaut?

Doch nicht alle Stars präsentieren sich in Turtellaune. Diejenigen, die Kinder haben, zeigen sich auch gern mit ihrem Nachwuchs. So lässt Hollywood-Haudrauf Dwayne "The Rock" Johnson seine knapp 300 Millionen Followerinnen und Follower an seiner weichen Seite teilhaben. Er postete Bilder mit seinen Kindern auf dem Schoß. "Diese zwei kleinen Tornados sind mit ihren speziellen Überraschungen zum Valentinstag in mein Büro gestürmt", schreibt der Schauspieler dazu, denn die Kleinen haben ihm etwas gebastelt …

Auch Sängerin Mariah Carey setzt am Valentinstag alles auf die Familie - womöglich, weil sie aktuell auch keinen Mann parat hat. Sie postete ein Bild, das sie gemeinsam mit ihrem Sohn inmitten eines Herzens aus lauter Luftballons zeigt.

Wiederum andere Promis halten anscheinend nichts davon, sich mit anderen am Valentinstag in Szene zu setzen. Justin Bieber etwa hält es für vollkommen ausreichend, einen heißen Schnappschuss von seiner Frau Hailey zu veröffentlichen. "Frohen Valentinstag, Baby", schreibt der Sänger dazu - und macht damit sicher nicht nur ihr, sondern auch vielen anderen eine Freude.

Nicole Scherzinger ist zwar glücklich liiert - seit einiger Zeit ist sie mit dem früheren schottischen Rugby-Spieler Thom Evans zusammen. Doch zum Valentinstag wendet sie sich dann doch lieber mit einem Soloauftritt an ihre Fans. "Ich und mein Oberteil senden euch all unsere Liebe", erklärt die ehemalige Sängerin der Pussycat Dolls zu Fotos mit einem roten Top in Herzform.

Auch Model Bella Hadid soll dem Vernehmen nach derzeit auf Wolke sieben schweben. Mit dem Art Director Marc Kalman hat sie womöglich den richtigen Mann für ein gemeinsames Leben getroffen. Doch geschäftstüchtig, wie sie ist, nutzt die 25-Jährige den Valentinstag lieber für einen geschickten Werbe-Coup. In Dessous von "Victoria's Secret" sendet sie Liebesgrüße in die Welt hinaus. Aufmerksamkeit ist ihr dafür gewiss.

Kim Kardashian will ihr da in nichts nachstehen. Sie wünscht allen im ultraknappen Bikini einen frohen Valentinstag und trägt dabei ein Herz mit der Aufschrift "Skims" über ihrem Kopf. Das ist nichts anderes als ihre eigene Unterwäschemarke. So lässt sich der Tag der Verliebten natürlich auch zelebrieren …

Soweit ein kleiner Ausschnitt all der Liebes-Botschaften, die zum Valentinstag weltweit die Runde gemacht haben. Wir sind uns sicher, es gab noch viele Zehntausende mehr. Und wer die Gelegenheit verpasst haben sollte, sei getröstet: Schon am 14. Februar 2023 kommt die nächste Gelegenheit.