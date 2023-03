So hatte man Stefanie Heinzmann zuletzt in Erinnerung.

Der Frühling steht in den Startlöchern! Nicht mehr lang, dann wird es an allen Ecken und Enden grün sprießen und blühen. Auch Stefanie Heinzmann stellt sich offenbar schon mal auf das Erwachen der Natur ein. Jedenfalls präsentiert sie sich nun in einem passenden und gänzlich ungewöhnlichen Look.

Erinnern Sie sich noch an Stefanie Heinzmann von "SSDSDSSWEMUGABRTLAD"? Von bitte was? Na, von der Castingshow "Stefan sucht den Superstar, der singen soll, was er möchte, und gerne auch bei RTL auftreten darf!", die Stefan Raab 2007 initiiert hatte und aus der die Schweizer Sängerin Anfang 2008 als Siegerin hervorging.

Damals wirkte Heinzmann noch geradezu unscheinbar: Lange, braune Haare, schwarze Hornbrille, Lippen-Piercing. Doch seither sind einige Jahre ins Land gezogen - und die mittlerweile 34-Jährige hat so manche Typveränderung hinter sich. So wurde die Brille schon mal größer, das Lippen-Piercing wich einem Nasenring und die Haarfarbe wandelte sich von braun zu rot zu blond.

Zuletzt trat Heinzmann mit raspelkurzen blonden oder sogar silber schimmernden Haaren in Erscheinung. Doch auch diese Zeiten sind nun passé. So präsentiert sich die Sängerin in ihren jüngsten Instagram-Posts zwar immer noch mit Kurzhaarfrisur, doch ein bisschen hat sie die Mähne auf ihrem Kopf inzwischen dann doch wieder wachsen lassen - bis hin zu einer Vokuhila. Aber das ist nicht das erste, was ins Auge sticht, sondern die Farbe!

"Hat etwas vom Grinch"

So ist Heinzmanns neuester Look tatsächlich grasgrün. Sogar die Augenbrauen hat sie entsprechend gefärbt.

Natürlich gibt es auch einige Fans, die an der Typveränderung etwas zu nörgeln haben. Doch vor allem erhält Heinzmann in der Kommentarspalte viel, mitunter auch mit Humor gespickte Zustimmung. "Diese Frise hatte ich 1982 auch", freut sich etwa eine Nutzerin. Eine andere erklärt: "Du bringst Farbe in die grauen Tage." Und ein Dritter scherzt: "Steht dir irgendwie. Hat etwas vom Grinch."

Für die Präsentation ihres neuen Looks hatte sich Heinzmann übrigens einen ganz besonderen Anlass ausgesucht: das Finale der Schweizer Castingshow "Stadt Land Talent" am vergangenen Wochenende. In ihr wirkte die Sängerin als Talent-Scout mit.

Spätestens im Sommer kann man vielleicht auch hierzulande sein grünes Wunder mit Heinzmann erleben. Dann tritt sie nämlich auf diversen Festivals in Deutschland auf.