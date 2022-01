Buzzy Lee will heiraten

Sasha Spielberg ist nicht nur die Tochter des berühmten Regisseurs Steven Spielberg. Sie ist auch selbst als Schauspielerin bekannt und macht als Buzzy Lee Musik. Nun hat sich die 31-Jährige verlobt, wie sie in den sozialen Medien bekannt gibt.

Silvester war für Sasha Spielberg alias Buzzy Lee ein ganz besonderer Tag: Die Tochter von Regie-Legende Steven Spielberg hat sich verlobt. Die 31-jährige Schauspielerin und Musikerin ist mit Harry McNally, dem Sohn des Gastronomen Keith McNally, liiert. Nachdem Harrys Vater die frohe Botschaft bereits zuvor verkündet hatte, hat nun auch Sasha Spielberg auf Instagram einen besonderen Post mit drei Bildern verfasst.

Auf dem ersten Foto ist sie mit dem Ring am Finger zu sehen, wie sie an einer Meeresküste glücklich in die Kamera grinst. Auf dem zweiten ist ein Tagebucheintrag aus dem Jahr 2020 abgebildet, den sie direkt nach ihrem ersten Date mit Harry verfasst hatte. "Ich werde Harry heiraten", steht dort geschrieben.

Das dritte Bild zeigt den Moment, in dem sich das Paar nach dem Antrag in den Armen liegt. Spielbergs Vater habe heimlich mitgefilmt. Dazu schreibt sie: "Mein Tagebuch hat mal wieder recht behalten!"

Unter dem Post gratulieren viele Promis, darunter etwa Schauspielerin Zooey Deschanel, die schreibt: "Ich liebe diese Lovestory! Herzlichen Glückwunsch euch!"

An Silvester Ja gesagt

Zuvor hatte Keith McNally die Nachricht auf Instagram veröffentlicht. Zu einem Foto des Paares in einem Restaurant schrieb er: "Als Harry (McNally) an Silvester um die Hand von Sasha (Spielberg) angehalten hat, ... hat sie Ja gesagt!"

Harry ist Designer und Künstler aus New York. Sasha Spielberg veröffentlichte als Buzzy Lee Ende Januar 2021 das Album "Spoiled Love". Im Interview mit ntv.de erklärte sie damals, sich schon sehr darauf zu freuen, ihre Musik bald live zu spielen und dafür auch nach Europa kommen zu können. "Ich liebe es so sehr. Ich würde gern überall hin und hoffe, dass es klappt, bin aber nicht sehr optimistisch. Ansonsten fange ich diesen Monat schon mit den Aufnahmen zu meinem nächsten Album an und schreibe auch weiterhin Musik. Und dann zähle ich die Tage, bis es wieder auf die Bühne geht."

2021 wurde daraus nichts. Nun soll es in diesem Jahr gemeinsam mit der Band Haim aber endlich auf Tour gehen. Auch die Kolleginnen gratulierten Spielberg zum neuen Lebensabschnitt.