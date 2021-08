Die Musikwelt trauert um Rolling-Stones-Schlagzeuger Charlie Watts, allen voran dessen ehemalige Bandkollegen Mick Jagger, Keith Richards und Ron Wood. Dennoch will die Gruppe ihre Tour wie geplant ab September fortsetzen. Dabei soll auf der Bühne an Watts erinnert werden.

Die Rolling Stones "werden Charlie Watts auf der Bühne Tribut zollen, wenn sie ihre Tournee im nächsten Monat fortsetzen". Das meldet die britische Zeitung "The Sun" unter Berufung auf einen namentlich nicht genannten Informanten. Der britische Musiker war am Dienstag im Alter von 80 Jahren gestorben.

Die verbleibenden Mitglieder der Kultband - Mick Jagger, Keith Richards und Ron Wood - seien am Boden zerstört, heißt es. Die Tournee solle dennoch fortgesetzt werden. "Er war wie ein Bruder für sie, aber sie wissen, dass er den Gedanken gehasst hätte, dass sie die Shows absagen", so der Insider. Entsprechend solle die "No Filter"-Tour wie geplant am 26. September in St. Louis im US-Bundesstaat Missouri fortgesetzt werden.

Der "Zwilling im Geiste"

Erst Anfang August hatten die Stones auf Twitter bekannt gegeben, dass Watts aus gesundheitlichen Gründen nicht bei der Tour im Herbst dabei sein werde. Der Tod des Schlagzeugers war am Dienstag mitgeteilt worden, in einer Erklärung hieß es, Watts sei "friedlich im Krankenhaus verstorben, umgeben von seiner Familie".

Jagger, Richards und Wood verabschiedeten sich jeder auf seine Weise von ihrem Kollegen, mit dem sie jahrzehntelang gemeinsam Musik gemacht hatten. Jagger und Richards posteten in Erinnerung an Watts jeweils kommentarlos ein Foto in den sozialen Netzwerken. Wood schrieb ein paar Zeilen zu Ehren seines "Zwillings im Geiste".

Watts hatte sich 1963 der damals jungen Band angeschlossen, nachdem er Jagger, Richards und Brian Jones beim Spielen in Rhythm and Blues Clubs kennengelernt hatte. Er wirkte auf allen Studioalben der Band mit und galt als einer der besten Schlagzeuger aller Zeiten.