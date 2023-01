In seiner Rolle als Will Byers gehört Noah Schnapp zu den Stars des Netflix-Hits "Stranger Things". Dass sein Serien-Charakter schwul sei, verrät der 18- Jährige schon vor einigen Monaten. Nun bekennt er sich auch zu seiner eigenen Homosexualität.

"Stranger Things"-Star Noah Schnapp hat sich auf der Plattform Tiktok zu seinem Coming-out geäußert. Der 18-Jährige postete ein Video mit eingeblendetem Text, in dem er von den wenig überraschten Reaktionen seines Umfelds berichtet. "Als ich meinen Freunden und meiner Familie endlich gesagt habe, dass ich schwul bin", hätten die nur gesagt: "Das wissen wir."

In "Stranger Things" verkörpert Schnapp die Figur Will Byers (l.). (Foto: IMAGO/Picturelux)

Er habe sich endlich offenbart, "nachdem ich 18 Jahre lang verängstigt im Schrank verbracht hatte", führt Schnapp aus. Er nimmt damit Bezug auf die englische Redewendung "to come out of the closet" ("aus dem Schrank kommen"), die für das Coming-out steht.

Schnapp hatte bereits im Juli gegenüber dem US-Magazin "Variety" erklärt, dass sein "Stranger Things"-Charakter Will Byers schwul sei. Zugleich bestätigte er die Spekulationen vieler Fans, dass Will in seinen besten Freund Mike Wheeler (Finn Wolfhard) verliebt sei.

"Will ähnlicher als gedacht"

"Ich schätze, ich bin Will ähnlicher, als ich gedacht hatte", schrieb Schnapp nun neben sein Tiktok-Video. In den Kommentaren drückten viele Nutzerinnen und Nutzer ihre Unterstützung für den Schauspieler aus.

Der 2004 in New York geborene Schnapp gab sein Schauspieldebüt bereits 2015 in Steven Spielbergs Agentenkrimi "Bridge of Spies - Der Unterhändler" an der Seite von Tom Hanks. Seit 2016 ist er Teil des Casts von "Stranger Things". Spielte sein Charakter in der ersten Staffel noch eine untergeordnete Rolle, gehört er mittlerweile zu den zentralen Figuren der Serie.

Bislang wurden vier Staffeln der Mystery-Serie ausgestrahlt, die zu den erfolgreichsten Netflix-Produktionen überhaupt zählt. Eine fünfte und voraussichtlich letzte Staffel ist in Arbeit.