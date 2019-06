In den Augen vieler Fans hat Sylvie Meis am Wochenende alles falsch gemacht.

Barbara Meier heiratet, und alle sprechen nur über Sylvie Meis. Die sorgt mit einer tiefgeschlitzten Super-Robe bei der Hochzeitsfeier am Wochenende nämlich für Aufsehen. Bei Instagram hagelt es für ihre Kleiderwahl jede Menge Kritik.

"Germany's Next Topmodel"-Gewinnerin Barbara Meier hat am Wochenende ihren Verlobten Klemens Hallmann geheiratet. Neben Prominenten wie Model-Freundin Franziska Knuppe und Schauspieler Arnold Schwarzenegger war auch Meiers Freundin Sylvie Meis eingeladen. Die sorgte mit ihrem Auftritt allerdings für jede Menge Unverständnis.

Meis kam in einer aufwendigen Robe, exklusiv geschneidert von Star-Designerin Jasmin Erbas. Das Kleid war ein echter Hingucker. Hauteng mit viel Spitze in zartem Rosa samt Schleppe und extrem hohem Beinschlitz. Und genau hier lag das Problem, finden Meis' Follower, denn noch immer gilt bei Hochzeiten die Maxime, dass sich die weiblichen Gäste in Sachen Kleiderwahl zugunsten der Braut zurückhalten. Das von Meis' gewählte Kleid war aber eher das Gegenteil von Zurückhaltung.

"Absolutes No Go"

Und so gibt es neben einigen Komplimenten vor allem kritische Stimmen in den Kommentaren unter einem bei Instagram geposteten Foto: "Du solltest nicht besser aussehen als die Braut", schreibt eine Userin. "Das Kleid ist ganz schön, auch Sylvie, aber meine Güte, es ist der 'schönste Tag im Leben' einer anderen", lautet ein anderer Kommentar. "Also dezenter wäre besser, so was kann man doch nicht als Hochzeitsgast tragen. Die Braut sollte immer die Hauptperson sein, und das übertreffen zu wollen, ist schon mehr als dekadent. (...) Absolutes No Go!", ist ebenfalls zu lesen. Und eine Followerin meint sogar: "Lächerlich! Ich schäme mich für dich, Sylvie!"

Übrigens war auch das Kleid von Meier maßgeschneidert, allerdings hat sie dabei vor allem auf Nachhaltigkeit geachtet. Auf Korsage und überdimensionale Schleppe musste sie aber dennoch nicht verzichten. Zudem passte an diesem Tag wirklich alles zusammen, denn die 32-Jährige hatte die Feier minutiös geplant. Das Kleid passte zur Deko, und auch die Brautjungfern kamen im zartem Rosa. Zumindest farblich hatte also auch Sylvie Meis alles richtig gemacht.