Sylvie Meis in Berlin bei der "Barbie"-Premiere.

Derzeit ist der Film "Barbie" das Gesprächsthema schlechthin und bisher der größte Kinoerfolg des Jahres. Auch Sylvie Meis outet sich als Fan der feministischen Neuversion der Kultpuppe. Oder wie sonst ist ihr neues Sportoutfit zu erklären?

Mit "Barbie" ist Warner Bros. und Mattel ein riesiger Erfolg geglückt. Der Film mit Margot Robbie und Ryan Gosling in den Hauptrollen steht an der Spitze der Kinocharts und lässt jeden Tag weiter die Kassen klingeln. Frauen und Männer auf der ganzen Welt outen sich dank der von Regisseurin Greta Gerwig in Szene gesetzten neuen "Barbie"-Version als Fans der Kultpuppe. Unter ihnen auch Sylvie Meis. Womöglich geht sogar ihr aktuelles Sportoutfit auf "Barbie" zurück.

Denn nicht nur in der "Barbie"-Welt ist Pink die dominierende Farbe. Auch Sylvie Meis setzt bei der Wahl ihres Sportoutfits auf den grellen Farbton. Bei Instagram postete die 45-Jährige jetzt ein Bild, auf dem sie in dem knappen Zweiteiler auf einer Yoga-Matte sitzt, die natürlich ebenfalls pink ist. Ihre dunkelblonden Haare hat Meis zu einem hohen Pferdeschwanz zusammengebunden, was den "Barbie"-Look noch unterstreicht.

Zufall? Vermutlich nicht, denn schon vor wenigen Tagen lud die Moderatorin ein anderes Bild von sich hoch, das deutlich macht, dass auch sie dem "Barbie"-Trend verfallen ist. Eigentlich zeigt das Foto auch gar nicht sie selbst, sondern die von einer KI generierte Puppen-Version von ihr. Ist hier eine neue Marketing-Idee geboren?

"Pinke Prinzessin"

Liest man die Kommentare unter ihren Posts, könnte man zumindest davon ausgehen, dass sich eine Sylvie-Barbie ziemlich gut verkaufen würde. "Wunderschön" und "Pinke Prinzessin" ist dort zu lesen. Aber auch unter ihren Fans ahnen einige wohl, wer für den Sport-Look Pate stand. "Bist du auch dem Barbie-Hype verfallen?", fragt beispielsweise eine Userin.

Die meisten von Sylvie Meis' Followerinnen und Followern sind aber wohl sicher auch froh, dass sie den Schock von neulich gut überstanden zu haben scheint. Während Meis im Urlaub auf Ibiza weilte, sind nämlich Unbekannte in ihr Haus in Hamburg eingestiegen, um unter anderem Luxushandtaschen im Wert von rund 800.000 Euro zu stehlen.