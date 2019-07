Als Sylvie Meis jüngst bei einer Hochzeit erscheint, lästerten alle über ihr Outfit. Worauf bei dem Trubel keiner achtet: Die Unternehmerin lernt genau an dem Tag ihren neuen Lover kennen. Den präsentiert sie nun in Badehose am Strand.

Was sind schon Frühlingsgefühle gegen eine heiße Sommerliebe? Sylvie Meis jedenfalls genießt Letzteres derzeit in vollen Zügen. In St. Tropez ertappen sie Paparazzi am Strand. Dort kombiniert die 41-Jährige zum schwarzen Bikini einen Mann in Micky-Maus-Badehose. Es wird geknutscht und Händchen gehalten - was man eben so macht, wenn alles noch ganz frisch ist und die Welt das sehen soll.

Der Mann an Meis' Seite ist kein gänzlich Unbekannter. Es handelt sich um den deutschen Künstler Niclas Castello. Der 40-Jährige wird zwar von keiner der namenhaften Galerien des Landes vertreten, versammelt mit seinem Instagram-Account dafür über eine halbe Million Abonnenten. Ein bisschen Street-, ein bisschen Pop-Art, vor allem ganz viel Inspiration von Jean-Michel Basquiat. Das kommt offenbar an.

Bereit für neue Liebe

Was Meis von den Arbeiten ihres Herzbuben hält, ist nicht bekannt. Dafür aber weiß die Zeitung "Bild", wo sich die beiden kennengelernt haben. Gefunkt hat es demnach bei der Hochzeit der einstigen "Germany's Next Topmodel"-Gewinnerin Barbara Meier in Venedig. Meis' Dankes-Post von dem Liebesfest hatte damals für Kontroversen gesorgt, weil sie angeblich zu spektakulär gekleidet gewesen sei und damit die Aufmerksamkeit von der Braut abgelenkt hätte. Doch während sich böse Zungen noch das Maul zerrissen, schwebte Meis womöglich bereits auf Wolke Sieben. Wer will es ihr verübeln?

Die Liaison mit Castello kommt wenige Monate nach Meis' Trennung von dem niederländischen Filmproduzenten-Freund Bart Willemsen. Die beiden waren nach Angaben von Meis im Guten auseinandergegangen. Nun also ist sie bereit für eine neue Liebe - und wer weiß, vielleicht hält's ja.