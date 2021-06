Mit dem Café "Shorty's" auf Gran Canaria machten Norbert und Birgit Bebensee ihren Traum von einem dauerhaften Leben auf der Ferieninsel wahr. Im Vox-Format "Goodbye Deutschland! Die Auswanderer" konnten die Zuschauer das verfolgen. Doch nun nimmt die Geschichte ein trauriges Ende.

Ob Konny Reimann, Chris Töpperwien oder natürlich Daniela Katzenberger - einige der Teilnehmer am Vox-Format "Goodbye Deutschland! Die Auswanderer" bleiben einfach in Erinnerung. Auch den ehemaligen Fußballprofi Norbert Bebensee dürften die Zuschauer noch nicht ganz vergessen haben. Schließlich erlangte das Café "Shorty's", das er mit seiner Frau Birgit auf Gran Canaria eröffnete, einen gewissen Kultstatus.

Doch allzu viel Zeit, das Glück in der Ferne zu genießen, ist Bebensee leider nicht vergönnt gewesen. Wie RTL erfuhr, ist der gebürtige Schleswig-Holsteiner im Alter von 67 Jahren gestorben.

Indirekt bestätigte Birgit Bebensee die Nachricht auf der Instagram-Seite des "Shorty's". "Die Liebe meines Lebens … wie soll ich nur ohne dich weiter machen … ich liebe dich", schreibt sie zu insgesamt drei Fotos, die ihren Mann in verschiedenen Lebensphasen zeigen.

"Ein Hannoveraner Jung"

Auch die Follower zeigen sich tief bestürzt. "Ich bin unfassbar geschockt und bin in Gedanken bei seiner tollen Frau und Tochter. Das Leben ist oft so ungerecht", schreibt zum Beispiel ein User. Ein anderer Kommentar spielt auf Bebensees frühere Karriere als Profifußballer beim SV Arminia Hannover und Hannover 96 an: "Aufrichtiges Beileid. Ein Hannoveraner Jung ist von Bord gegangen. R.I.P."

Dort arbeiten, wo die anderen Urlaub machen, davon träumten auch Birgit und Norbert Bebensee. 2008 beschlossen sie nach einem gemeinsamen Urlaub auf Gran Canaria deshalb, für immer dort zu bleiben. Nachdem ihre Tochter Bianca zugestimmt hatte, stand der Auswanderung der Familie und dem eigenen Beachclub auf der Sonneninsel nichts mehr im Wege.