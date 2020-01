In "Das Ärzteteam Nord" spielte Christoph Quest in den 1990er-Jahren die Rolle des Dr. Behrens.

"Tatort"-Darsteller Christoph Quest ist im Alter von 79 Jahren verstorben. Erst vor zwei Wochen erlag seine zehn Jahre jüngere Ehefrau einem Krebsleiden. Nun wird das Paar kommende Woche in Berlin gemeinsam beigesetzt.

Der deutsche TV-Schauspieler und Opernregisseur Christoph Quest ist im Alter von 79 Jahren in der Berliner Charité verstorben. Am frühen Sonntagmorgen hörte sein Herz auf zu schlagen, wie die "Bild"-Zeitung berichtet. Nur zwei Wochen zuvor war seine Ehefrau Doris mit 60 Jahren ihrer Krebskrankheit erlegen.

Christoph Quest hatte seit 1964 zahlreiche Auftritte bei Formaten wie "Tatort", "SK Kölsch", "Soko Leipzig" und "Pfarrer Braun", vor allem in den 1980er- und 1990er-Jahren war er ein bekanntes TV-Gesicht. Zuletzt führte er Regie an Opernhäusern in Brüssel, Genf, London und an der Berliner Staatsoper. Auch als Hörspielsprecher war der gebürtige Berliner tätig. Zudem veröffentlichte Quest die Gedichtbände "Das Morgentor" und "Ein Glockenton", den Erzählband "Menschenkinder" sowie das Theaterstück "Wie ein Hauch".

Christoph Quest war seit über 30 Jahren mit Doris verheiratet, das Paar hat zwei gemeinsame Söhne. Zwei weitere Söhne Quests stammen aus seiner ersten Ehe. Christoph und Doris Quest werden am Donnerstag in Berlin gemeinsam beigesetzt.