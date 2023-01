Lucas und Claudia feiern sich für eine kinderleichte Prüfung, Jana bricht in Tränen aus und Papis - fällt plötzlich in Ohnmacht! Alles über Tag 7, Regelverstöße und den ersten Trailer der neuen RTL-Serie mit dem Titel: Die seltsamen Hochzeitsandeutungen der Verena Kerth.

Moment mal, Claudia und Lucas: Das ist doch nicht Euer Ernst! An Tag 7 treten die beiden Campis gemeinsam zur Dschungelprüfung mit dem passenden Titel: "Die Schreck-Schrauben" an. Dabei muss La Effenberg nichts weiter machen, als sich in einen Tank zu legen, und wie wir von Jana gelernt haben: ruhig ein- und auszuatmen. Derweil wird der Behälter von Lucas peu à peu mit Wasser und Sternen geflutet. Oder wie unsere Labertasche vom Dienst kompetent zusammenfasst: "Das Wasser steigte und steigte."

Um die Ventile des Tanks aufzudrehen, muss Lucas mit den Patsche-Händchen in kleine Löcher greifen. Dahinter: gefräßige Krokodile, Aale und tätschelnde Ranger-Pranken. Im Vergleich zu Janas Höhen-Akt von Tag 5 ist die Nummer die reinste Lulli-Prüfung. Umso faszinierender ist es aber, wie sich der Schlagersänger und die Spielerfrau für die leicht erspielten neun Sterne abfeiern und sich auch noch für ihre "Genialität" loben. Was für eine Leistung! Ja, Lucas, Wahnsinn: "Die ganze Nation hat das gesehen!"

Es ist kurz vor dem Bergfest. Tessa plaudert nächtens mit Papis über eine gemeinsame Bekannte: Heidi Klum. Es sind die gängigen Geschichten über die Model-Castingshow. Klum habe keine Empathie, Teilnehmerinnen würden "als Bitch" dargestellt und falsch geschnitten.

Es sei eine Show, in der Mädchen von einer "eiskalten" Chefin zum Weinen gebracht werden: "Die lacht kleine Mädchen aus - das musst du dir mal vorstellen. Machtmissbrauch. (…) Ein Mensch, der andere quälen kann ohne jegliches Schuldgefühl. Wie kann die nachts schlafen?" Auch die Mittelfingerstory sei damals ganz anders gewesen. Der einst von Tessa gezeigte Stinkefinger habe nicht Heidi gegolten, sondern einem Kameramann, der sie beim Weinen filmte. Papis erzählt, die Modelmama habe ihn einmal angewiesen, sein Outfit zu wechseln, damit er nicht mehr leuchte als sie.

"Und ich wollte halt noch Kinder haben"

Tag 7 im Dschungelcamp ist der Tag, an dem Djamila vor den Fröschen flüchtet und Küchenchef Papis urplötzlich - aus den Latschen kippt! Diagnose: zu wenig Wasser getrunken. Beim Anblick, wie sich die Urwald-Promis um den Umgeplumpsten sorgen, geht dem Zuschauer das Herz auf. Markus klopft ihm den Schmutz von der Weste und Gigi pustet seine Hand wie die eines kleinen Kindes.

Hier zeigt sich: Das Leben im Dschungel - Kameras und Ranger hin oder her - ist nicht zu unterschätzen. Hitze, Druck, Luftfeuchtigkeit, Schlafmangel, sehr wenig Essen. Und dann wurde auch noch so verschwenderisch mit dem Öl umgegangen, das gerade für die Veganer Jana und Tessa viel mehr als nur ein Geschmacksträger ist. Natürlich war der Chefkoch ein wenig zu großzügig und findet URKRAFTS kleinen Anranzer deswegen anfangs ein wenig übertrieben.

Aber dann erzählt sie ihm ihre Geschichte. Mit 19 Jahren sei sie fast an Magersucht gestorben: "Ich habe mich fast zu Tode gehungert." Mit 40 sei durch ein ähnliches Leben im echten Dschungel schließlich ihre Periode ausgeblieben: "Ich kam mit wenig Essen aus, ich kann das. Ich habe da auch so wie jetzt abgenommen. Und ich wollte halt noch Kinder haben."

Der Model-Koch und das "Zaubergirl" nehmen einander fest in den Arm, Tränen kullern - auch bei Papis. Im Dschungeltelefon sagt er sichtlich ergriffen: "Ich wusste nicht, dass es so schlimm war mit dem Essen. (…) Und dann der Kinderwunsch. Die Uhr tickt für sie."

"Das ist aus juristischer Sicht nicht tragbar"

Tag 7 ist aber auch der Tag, an dem die Regelverstöße geahndet werden. Na endlich! Wie viele es wohl gewesen sind? Na? Zehn? Dreißig vielleicht? Nix da. Neunzig! Und das hat jetzt Konsequenzen! Ey, RTL, das geht nicht! Ihr könnt nicht einfach so Gigis "Tag zerstören"! Die Kippen bleiben, wo sie sind. Dafür soll Renata weg. Wer is'n das? Ach so: Papis Stoffschlange. Doch das geht nicht, die Schlange ist auch sein Kissen. Schweren Herzens opfert der 46-Jährige den Bilderrahmen mit einem Porträt seiner Mutter. Nicht so schön. Aber wir erinnern uns an Janas Worte: "Wer loslässt, ist frei." Auch die anderen Campis müssen einen ihrer Luxusartikel abgeben.

Djamila aber überlegt, Einspruch einzulegen und den Fall bis vors oberste Gericht durchzuboxen. Alle sollen einen Luxusartikel abgeben, obschon vielleicht gar nicht alle gegen die Regeln verstoßen haben? Moment, argumentiert Fachanwältin Rowe siegesgewiss: "Das ist aus juristischer Sicht nicht tragbar."

Irgendwann an diesem Tag taucht Marc Terenzi höchstpersönlich im Baumhaus bei Sonja und Jan auf, während seine derzeitige holde Dame Verena unten im Camp irgendwas von Hochzeit faselt. Sie und der Marc seien zwar nicht einmal verlobt, aber sie reden viel über das Heiraten, obwohl sie doch nicht so viel reden und - Nachtigall, ich hör dir trapsen. Das Ganze wirkt so dermaßen arrangiert, dass man sich nicht wundern darf, wenn die beiden noch in Australien in den Hafen der Ehe schippern.

Was sonst noch geschah:

Gigi hat dank Cosimo die Haare schön, es gibt wieder Öl und Claudia feiert sich für ihre Tank-Lümmelei immer noch selber. Beim gemeinsamen Abwaschen erzählt Tessa Jolina von einer Kindheit voller Gewalt. Niemand habe sie leiden können, die eigene Lehrerin habe sie vor den Mitschülern vorgeführt, weil sie während des Unterrichts Tabletten nehmen musste. Auch die Eltern hätten es "nicht besser gewusst." Und obschon Tessa recht hat, wenn sie sagt: "Es gibt so viele Schubladen, in die die Menschen einen reinpacken", ist man als Zuschauer froh, mehr über ihren Hintergrund zu erfahren und sie als Person besser verstehen zu können.

In die nächste, tollste, beste und beliebteste Dschungelprüfung "ever, ever, ever" müssen: Claudia, Gigi und Cosimo. Die Zeit der Milde ist auch vorbei: Ab jetzt fliegt täglich einer raus.