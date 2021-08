The Offspring greifen durch

Ungeimpfter Drummer muss gehen The Offspring greifen durch

Kein Teil von The Offspring mehr: Pete Parada.

Seit 14 Jahren ist Pete Parada Schlagzeuger der Punkrock-Band The Offspring. Doch diese Ära geht nun zu Ende. Der Grund: Der 48-Jährige will sich keiner Corona-Impfung unterziehen. Böses Blut gebe es wegen der Trennung aber nicht, erklärt der Musiker.

The Offspring brauchen einen neuen Schlagzeuger für die bevorstehende Tour zum neuen Album "Let The Bad Times Roll": Wie Pete Parada, der die Sticks bisher geschwungen hatte, auf Instagram verkündete, wird er bei den anstehenden Shows nicht zu sehen sein. Grund sind seine medizinischen Vorbehalte gegen eine Corona-Impfung.

Demnach habe ihm sein Arzt von einer Corona-Impfung abgeraten. "Ich fing mir das Virus vor über einem Jahr ein, es verlief mild für mich, deshalb bin ich zuversichtlich, dass ich auch noch einmal damit umgehen könnte", mutmaßt der 48-Jährige. Größere Sorge würde ihm das mögliche Auftreten eines Guillain-Barré-Syndroms (GBS) durch die Impfung bereiten, eine Nervenkrankheit, die bei ihm bereits als Kind ausgebrochen war. Aufgrund der neuesten Bestimmungen sei es ihm mit seinem Impfstatus nicht mehr möglich, die Regeln der Branche zu befolgen, die gerade zum Standard würden, so Parada.

Als The Offspring existiert die Band seit 1986. (Foto: imago images/ZUMA Wire)

Die US-Arzneimittelbehörde hatte Mitte des Jahres davor gewarnt, dass die Corona-Impfung von Johnson & Johnson in äußerst seltenen Fällen das Risiko eines GBS-Ausbruchs erhöhen könnte. Dabei handelte es sich laut "New York Times" um etwa 100 Verdachtsfälle bei rund 13 Millionen Impfungen - ein kausaler Zusammenhang mit dem Vakzin konnte daher nicht belegt werden.

Seit 2007 Teil von The Offspring

Parada nutzt die Aufmerksamkeit auch, um seine Haltung in der Impfdebatte zum Ausdruck zu bringen. "Lasst uns damit aufhören, uns gegenseitig zu dominieren, zu dehumanisieren und anzubrüllen", erklärt er. Seiner Ansicht nach gebe es eine Vielzahl unterschiedlicher Gründe, die Impfung abzulehnen. Er sei für eine informierte Zustimmung ohne Zwang. Seine Geschichte wolle er auch teilen, um anderen, die sich nun zurückgelassen fühlten, zu zeigen, dass sie nicht allein seien.

Gegenüber seiner nun ehemaligen Band habe er keine schlechten Gefühle, beteuert Parada. "Sie tun das, was ihrer Meinung das Beste für sie ist und dasselbe tue ich auch."

Die Position des Drummers hat bei The Offspring, die 1984 zunächst unter dem Bandnamen Manic Subsidal gegründet worden waren und 1986 umbenannt wurden, immer mal wieder gewechselt. Parada bekleidete sie seit 2007. Nach dem Ausstieg von Bassist Greg Kiesel 2019 sind Sänger Bryan "Dexter" Holland und Gitarrist Kevin "Noodles" Wasserman die noch verbliebenen Originalmitglieder der Gruppe.