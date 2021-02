The Weeknd ist am kommenden Sonntag für das musikalische Highlight des Superbowls zuständig. Nach vielen Eklats in der Vergangenheit plant der Sänger eine "respektvolle" Halbzeitshow, wie er nun verrät. Er wolle etwas machen, "was wir noch nie zuvor gemacht haben".

Der Countdown für The Weeknd läuft. Am Sonntag performt der Künstler während der 20-minütigen Halbzeit des Superbowls LV. Eine Show in der Mitte des Raymond James Stadium in Tampa Bay, Florida, wird es allerdings nicht geben. Das verriet der gebürtige Kanadier nun in einer Pressekonferenz.

Stattdessen werde sich ein Großteil seines Auftrittes auf der Tribüne abspielen. "Wir nutzen auch das Spielfeld, aber wir wollten etwas machen, was wir noch nie zuvor gemacht haben", sagte er. Außerdem wolle man "die Sicherheit der Spieler und Arbeiter" in Zeiten der Pandemie nicht gefährden.

Das "Nippelgate" von 2004 spaltete die US-Nation. (Foto: picture alliance / dpa)

In einem separaten Interview hakte eine Sport-Moderatorin später noch einmal nach und fragte den Künstler nach geplanten Überraschungen wie etwa Gastauftritten von anderen Musikstars. The Weeknds Antwort: "Ich habe eine Menge Gerüchte gelesen, aber ich würde nicht darauf wetten." Dann wurde er konkreter. Da es in der Geschichte, die er mit seiner Performance auf die Bühne bringen wolle, "keinen Platz" für weitere Acts gebe, werde es auch "keine besonderen Gäste" geben.

Bei vergangenen Auftritten hatte The Weeknd zuletzt vermehrt für Aufsehen gesorgt, indem er mit einem bandagierten Gesicht die Bühne betrat. Wie er selbst erklärt hatte, wolle er damit die "absurde" Kultur Hollywoods zur Schau stellen. Einen ähnlichen Look wird der Musiker beim NFL-Endspieler der Tampa Bay Buccaneers gegen die Kansas City Chiefs aber wohl nicht präsentieren.

Von "Nippelgate" bis "Softporno"

Der Künstler sagte: "Ich möchte definitiv respektvoll gegenüber den Zuschauern zu Hause sein." Zwar werde er die Geschichte nach eigenen Angaben weitererzählen und wolle "etwas von der Storyline einbauen", seine Show wolle er aber "auf jeden Fall" familienfreundlich gestalten.

Die Halbzeitshows des Superbowls haben in der Vergangenheit immer wieder für Skandale in den prüden USA gesorgt. Berüchtigt ist das "Nippelgate" von 2004, als Justin Timberlake bei seinem Auftritt am Oberteil seiner Duett-Partnerin Janet Jackson riss und dabei ihre Brust samt Nippelpiercing entblößte. Der wohl geplante Zwischenfall wurde später als "Fehler in der Garderobe" dargestellt, so groß war die Wut der konservativen US-Bürger.

Auch Shakira und Jennifer Lopez mussten letztes Jahr für ihre knappen Kostüme und eine Poledance-Einlage viel Kritik einstecken. Wie WFAA, ein mit ABC verbundener Fernsehsender, nach dem größten Sportereignis der USA berichtete, seien etliche Beschwerden wütender Eltern eingegangen. Der Grundtenor: Der Auftritt der Latinas sei keinesfalls familienfreundlich gewesen. Auch der Begriff "Softporno" sei in manchen Beschwerden gefallen.