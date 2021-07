Thomas Anders' Geländewagen geht in Flammen auf

Bei Fahrt mit seinem Sohn Thomas Anders' Geländewagen geht in Flammen auf

Es sollte ein entspannter Vater-Sohn-Urlaub werden - doch Sänger Thomas Sander erlebt mit seinem Sprössling einen dramatischen Zwischenfall auf Ibiza. Auf einem gemeinsamen Ausflug fängt ihr Geländewagen plötzlich an zu qualmen und steht Minuten später komplett in Flammen.

Sänger Thomas Anders urlaubt zurzeit mit seinem 19-jährigen Sohn Alexander auf Ibiza. Doch bei einer Vater-Sohn-Tour fing ihr Geländewagen Feuer und brannte innerhalb kürzester Zeit aus. Beide kamen mit dem Schrecken davon.

Auf Instagram postete Anders zahlreiche Bilder, auf denen das Unglück zu sehen ist. Zu einem Bild des brennenden Autos schreibt der Sänger: "Großes Glück gehabt." Ein Video, das von der Ferne aus aufgenommen wurde und das zeigt, wie der Geländewagen lichterloh brennt, ließ Anders unkommentiert, ebenso wie fünf weitere Fotos des komplett ausgebrannten Wracks.

Da Anders offenbar zahlreiche Nachfragen zu seinem Gesundheitszustand bekam, meldete sich der 58-Jährige, dieses Mal mit einer langen Schilderung der Ereignisse, später erneut zu Wort. "Der Schock sitzt natürlich noch etwas in den Knochen, aber zunächst das Wichtigste: Wir sind unversehrt und ok", schreibt der Musiker in seinem jüngsten Post, der ihn mit seinem Sohn zeigt, auf Instagram.

"Bis auf die Grundkarosserie" niedergebrannt

Die Motorhaube habe auf ihrer Tour plötzlich angefangen, heftig zu qualmen und auch das Gaspedal sei defekt gewesen. "Geistesgegenwärtig ließen wir den Wagen von der Fahrbahn rechts ausrollen und verließen das bereits heftig qualmende Auto schnellstmöglich. Das Auto stand innerhalb weniger Minuten in Flammen und wir mussten zusehen, wie unser Auto vor unseren Augen bis auf die Grundkarosserie niederbrannte", so Anders weiter.

Was den Brand ausgelöst hat, sei im Moment noch unklar: "Ob es sich um einen technischen Defekt, einen Kurzschluss oder einen Kabelbrand handelte, wird die Polizei nun im Abschlussbericht feststellen." Da allerdings nicht viel von ihrem Auto übrig geblieben sei, könnte es auch sein, dass die Ursache nie gefunden wird. "Fakt ist, und ich bin heilfroh, dass wir beide große Schutzengel hatten", erklärt Anders weiter.