Zwischen Herzogin Meghan und ihrem Vater Thomas Markle herrscht weiterhin Funkstille. Der 74-Jährige wird nicht müde über die Medien Kontaktversuche zu unternehmen. Dieses Mal wählt er scharfe Worte - an die Adresse seines Schwiegersohnes.

Seit ihrer Hochzeit mit Prinz Harry im Mai hat Thomas Markle, der Vater von Herzogin Meghan, keinen Kontakt mehr zu seiner Tochter. Nachdem bislang offenbar alle Versuche gescheitert sind, das zerrüttete Verhältnis zu kitten, wird der Ton nun rauer: In einem Interview sagte der 74-Jährige, dass er nicht aufhören werde, öffentlich über das royale Paar zu reden.

"Ich werde nicht zu einem Mönch in einem Kloster und ein Schweigegelübde ablegen", so Markle im Gespräch mit dem britischen Boulevard-Blatt "The Sun". Er werde weiter über Harry und Meghan sprechen und, falls sie ihn weiter ignorieren, werde er "wahrscheinlich auch noch lauter". Das Schweigen der beiden würde Hass-Kommentare gegen ihn und seine Familie auf Twitter befeuern.

Er hoffe weiterhin auf ein erstes Treffen mit dem Prinzen. Doch momentan habe Markle nur eines zu sagen: "Reiß dich zusammen und komm (über unsere Differenzen, Anm. der Red.) hinweg", so der 74-Jährige. Harry sei ein ganz normaler Mensch, wie "alle anderen auch" und habe nicht das Recht, "von oben herab" mit anderen zu sprechen, erklärte Markle weiter. "Ich kann das so nicht akzeptieren. Ich empfinde das als Arroganz."

Ob er damit endlich bei seiner Tochter Gehör findet? Wohl kaum. Und auch sein letzter Versuch, bei dem er an Queen Elizabeth II. appelliert hatte, den Streit zu schlichten, kam im britischen Königshaus nicht gut an. Laut der britischen Zeitung "Mirror" sei die Queen "wütend und bereits erschöpft". Markle sei einen Schritt zu weit gegangen, als er das Oberhaupt des britischen Königshauses auf seine Seite ziehen wollte.