Lindemann spielt am Abend in Brüssel.

In Berlin kommt es in der Nacht zu einem Einbruch in einer Dachgeschosswohnung. Über die Täter und die Beute ist noch nichts bekannt, doch das Ziel des Einbruchs ist einem Medienbericht zufolge Rammstein-Frontmann Till Lindemann.

In der Berliner Wohnung von Rammstein-Frontmann Till Lindemann hat es in der Nacht einen Einbruch gegeben. Das bestätigte die Berliner Polizei indirekt der "Bild"-Zeitung. Demnach stiegen Diebe über einen Nebenaufgang auf das Dach eines Berliner Mehrfamilienhauses und drangen von dort in eine Dachgeschoss-Wohnung ein, so die Polizei. Der Zeitung zufolge handelt es sich dabei um die Wohnung von Lindemann.

Der 60-Jährige hält sich, ebenso wie die gesamte Band und das Management, derzeit in der belgischen Hauptstadt Brüssel auf. Dort spielt Rammstein am Abend das Abschlusskonzert der Europatournee im König-Baudouin-Stadion. Den Angaben der Band zufolge ist das Konzert ausverkauft.

Unter Berufung auf das "enge Umfeld" des Sängers heißt es in dem Zeitungsbericht, Lindemann sei zwar über den Einbruch informiert, die Polizei wisse aber aktuell mehr als er. Die Kriminalpolizei sicherte demnach in der Nacht Spuren und untersuchte die Treppenhäuser des Mehrfamilienhauses nach Hinweisen auf den oder die Täter. Ob die Einbrecher Beute machten, sei noch unklar.

Auch Büro angegriffen

Erst kürzlich gab es einen Anschlag auf das Berliner Rammstein-Büro im Stadtteil Reinickendorf. Nachdem es ein Bekennerschreiben einer Antifa-Gruppe auf Twitter gab, übernahm der Staatsschutz die entsprechenden Ermittlungen. Die Rede war von einer Solidaritätsaktion mit Betroffenen sexueller Gewalt.

Im Mai hatte die Irin Shelby Lynn öffentlich von ihrer Erfahrung mit dem Sänger berichtet. Daraufhin erhoben mehrere Frauen - teils anonym - Vorwürfe gegen Lindemann. Sie schildern als beängstigend empfundene Situationen. Bei Aftershowpartys soll es demnach auch zu sexuellen Handlungen gekommen sein. Die Staatsanwaltschaft Berlin hat daraufhin ein Ermittlungsverfahren gegen Lindemann eingeleitet. Lindemann weist die Vorwürfe gegen ihn zurück. Es gilt weiterhin die Unschuldsvermutung. Der Sänger wurde bisher nicht rechtskräftig verurteilt. Ob der Einbruch mit den aktuellen Vorwürfen in Verbindung steht, ist unklar.