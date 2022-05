Auf den ersten Blick scheint es eine etwas ungewöhnliche Kombination zu sein, doch kommt bei RTL bald zusammen, was zusammen gehört. TV-Koch Tim Mälzer wird durch eine ganz besondere Rate-Show führen, die Themen fernab von Pfanne und Kochtopf behandelt.

Mit "Viva la Diva - Wer ist die Queen?" hat RTL bereits vor Monaten eine neue Promi-Rate-Show angekündigt. Jetzt steht fest: TV-Koch Tim Mälzer wird durch die Sendung führen, in der es um Make-up, Perücken und schillernde Outfits gehen soll.

"Drag Queens und Mälzer - das hätten wohl die Wenigsten erwartet", wird der 51-Jährige in einer Mitteilung des Senders zitiert. Der Koch verspricht: "Diese Show ist bunt und laut und schrill - das mag ich sehr, das passt zu mir." Er freue sich, die Show präsentieren zu dürfen.

Sieben prominente Männer erhalten demnach ein "spektakuläres Drag-Make-Over und verwandeln sich in atemberaubende Queens". Für die meisten von ihnen wird es das erste Mal sein, dass sie auf Absätzen laufen, Brüste vor sich hertragen und sich ein Alter-Ego samt passenden Allüren zulegen. So wollen sie laut RTL unterhalten und gleichzeitig für eine offenere Welt einstehen.

Fachjury aus Profi-Drags

Tim Mälzer meint: "Ich freue mich über die prominenten Drags, die sich bereit erklärt haben, aus ihrer eigenen Komfortzone auszubrechen, um ihr persönliches Sichtfeld zu erweitern. Die Message der Show ist klar: Diversity - jede und jeder sollte das Recht haben, das eigene Leben nach den eigenen Vorstellungen zu gestalten. Wenn wir das alle beherzigen, dann ist vielen sehr geholfen."

Wer die Männer sind, bleibt bis zu ihrem Reveal ein Geheimnis. Jorge González, Jana Ina Zarrella, Olivia Jones und Tahnee rätseln dann in zwei Panel-Teams, wer sich unter den Drag-Kostümen verbergen könnte. Unterstützt werden sie von Fachjury aus fünf professionellen Drag Queens - Bambi Mercury, Laila Licious, Catherrine Leclery, Miss Ivanka T. und Pam Pengco. Sie bewerten in drei Runden die Performances ihrer neuen Kolleginnen und entscheidet Runde um Runde, für wen an dieser Stelle Schluss ist. Am Ende kann nur eine Queen den Sieg mit nach Hause nehmen - so und nicht anders verlangt es das Gesetz einer knackigen Drag-Competition.

Die Show wird im Rahmen der "Woche der Vielfalt" am 20. Juni um 20.15 Uhr bei RTL (auch auf RTL+) ausgestrahlt. In dieser Zeit widmet sich der Sender dem Thema LGBTIQ+. Dann findet auch eine "Das perfekte Promi-Dinner"-Ausgabe mit Teilnehmerinnen und Teilnehmern der Datingshows "Princess Charming" und "Prince Charming" statt.