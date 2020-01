Hamburg nimmt weiter Abschied von Jan Fedder. Bis zur Trauerfeier für den verstorbenen Sohn der Stadt liegt in der Davidwache ein Kondolenzbuch aus. Noch unmittelbarer mit dem Tod des Schauspielers konfrontiert war TV-Koch Tim Mälzer. Er trug den Sarg mit dem Leichnam seines Freundes aus der Wohnung.

Das deutsche TV-Publikum liebte Jan Fedder nicht zuletzt für seine Rolle als Dirk Matthies im ARD-Dauerbrenner "Das Großstadtrevier". Doch vor allem in seiner Geburts- und Heimatstadt Hamburg genoss der Schauspieler Kultstatus. Auch der im schleswig-holsteinischen Elmshorn geborene Tim Mälzer konnte sich als Wahlhamburger dem Charme seines TV-Kollegen wohl nicht entziehen. So galten die beiden abseits aller Kameras als gute Freunde.

Angesichts seiner privaten Verbindungen zu Fedder gehörte der Fernsehkoch offenbar auch zu den ersten, die mit der Nachricht vom Tod des Schauspielers konfrontiert wurden. Das berichtet die "Bild"-Zeitung.

Ehefrau kontaktierte besten Freund

Den Informationen des Blattes zufolge versuchte Jan Fedders Ehefrau Marion in der Nacht vor Silvester ihren Mann von ihrem Spanien-Urlaub aus telefonisch zu erreichen. Als ihr das nicht gelungen sei, habe sie den besten Freund des Darstellers in Hamburg kontaktiert. Er habe Jan Fedder schließlich tot in dessen Wohnung im Hamburger Stadtteil St. Pauli gefunden.

Auch sie kennen sich persönlich: Tim Mälzer und Marion Fedder bei einer Restauranteröffnung 2016. (Foto: imago/Future Image)

Mälzer wiederum sei wenig später ebenfalls bei dem Appartement eingetroffen und habe dabei geholfen, den Sarg mit Jan Fedders Leiche abzutransportieren, schreibt die "Bild"-Zeitung. Auf Fotos, die sie dazu präsentiert, scheint Mälzer tatsächlich zu erkennen zu sein. Der Star-Koch wollte sich persönlich nicht dazu äußern.

"Es ist immer zu früh"

Zahlreiche Hamburger und Fans des Schauspielers aus ganz Deutschland nutzen unterdessen die Chance, sich in ein Kondolenzbuch zu Ehren Jan Fedders einzutragen. Es liegt seit dem Wochenende auf der berühmten Davidwache auf St. Pauli aus. Geschlossen werden soll es am 14. Januar, an dem die offizielle Trauerfeier für den Schauspieler stattfinden soll. Als erster trug sich Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher in das Buch ein.

Auf der Davidwache liegt ein Kondolenzbuch für Jan Fedder aus. (Foto: imago images/Chris Emil Janßen)

Jan Fedders Witwe verabschiedete sich unterdessen in einer Anzeige im "Hamburger Abendblatt" mit rührenden Worten von ihrem Mann. "Es ist nie der richtige Zeitpunkt. Es ist nie der richtige Tag. Es ist nie alles gesagt. Es ist immer zu früh. Mein geliebter Jan, du bleibst für immer in meinem Herzen. In ewiger Liebe", hieß es unter anderem darin.

Jan Fedder hatte in den vergangenen Jahren immer wieder mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen, darunter eine Krebserkrankung in der Mundhöhle. Er wurde 64 Jahre alt.