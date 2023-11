Kommende Woche startet mit "Wonka" ein neuer Film mit Timothée Chalamet in den deutschen Kinos - in einer Rolle, die auch Johnny Depp schon innehatte. Am Rande der Premiere in London erklärt Chalamet aber nun, dass nicht er es war, der ihn für dieses Projekt inspirierte.

Am Mittwochabend feierte Paul Kings neuer Film "Wonka" in London Premiere, ehe er am 7. Dezember in Deutschland in die Kinos kommt. Auf dem roten Teppich zugegen war auch Timothée Chalamet, denn der 27-Jährige hat in dem Streifen die Titelrolle übernommen. Im Interview mit dem US-Magazin "E! News" verriet er am Rande des Events, wie er sich auf die Figur Willy Wonka vorbereitete.

Dabei setzte er nicht etwa auf Johnny Depp, der Wonka 2005 im Film "Charlie und die Schokoladenfabrik" spielte. Stattdessen diente ihm der 1971 erschienene Streifen "Willy Wonka und die Schokoladenfabrik" mit Gene Wilder als Inspirationsquelle. Dementsprechend habe er Johnny Depp auch nicht um Rat gefragt, erklärte Chalamet auf Nachfrage des Reporters. "Ich liebe die Gene Wilder-Version. Die habe ich zuerst gesehen ... technisch gesehen, weil ich damit aufgewachsen bin." Der Hollywood-Star erklärte, Depps Version sei in die Kinos gekommen, als er "zehn oder elf Jahre alt" gewesen sei und bezeichnete dessen Interpretation als "sehr mutig".

"Ich musste lockerer werden"

Dem "People"-Magazin beschrieb Timothée Chalamet dann auch noch, wie sich dieses Projekt von seinen bisherigen unterschieden habe. "Die Herausforderung war, den besonderen Ton zu leben und zu lieben. Mir wurde klar, dass alles, woran ich bisher gearbeitet habe, eine geerdete Ernsthaftigkeit hatte, und hier musste ich lockerer werden und spielen, wie ich es in der High School getan habe." Das habe er erst wieder lernen müssen.

Vorsprechen musste Chamalet für "Wonka" übrigens nicht, wie Regisseur King bereits im Sommer in einem Interview mit dem US-Magazin "Rolling Stone" erklärte. "Er bekam ein direktes Angebot, weil er großartig ist und meiner Meinung nach die einzige Person, die die Rolle spielen konnte. Weil Timothée Chalamet und sein Leben so absurd sind. Seine Highschool-Musical-Aufführungen sind auf Youtube zu sehen und haben Hunderttausende von Views." Als langjähriger Fan von Chalamet habe er deswegen gewusst, dass er "wirklich gut singen und tanzen" könne.

Ob es auch das war, was Kylie Jenner schwach werden ließ, ist nicht bekannt, aber Timothée Chalamet und die Halbschwester von Kim Kardashian gehen seit einer Weile miteinander aus. In London soll sie nun zwar nicht mit ihm über den roten Teppich gegangen sein, sie wurde aber wohl auf der Aftershow-Party an seiner Seite gesichtet.