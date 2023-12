Genau zehn Jahre ist es her, dass der Tod von Paul Walker die Menschen erschüttert. Vor allem leidet die damals noch minderjährige Tochter des "Fast & Furious"-Darstellers unter dem Verlust. Inzwischen ist Meadow 25 - und ruft am zehnten Todestag des Schauspielers ihren Vater wieder in Erinnerung.

Zehn Jahre nach dem tragischen Unfalltod von Paul Walker hat sich seine mittlerweile erwachsene Tochter Meadow in den sozialen Netzwerken zu Wort gemeldet. Mit einem berührenden Familienvideo erinnert die 25-Jährige an den verstorbenen Schauspieler. "Zehn Jahre ohne dich ... Ich liebe dich für immer", schreibt sie auf ihrer Instagram-Seite zu dem kurzen Clip.

In dem Video ist zu sehen, wie die junge Meadow ihren Vater erschreckt, als dieser eine Tür öffnet. Lachend fällt der Schauspieler auf ein Bett. "Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag", ruft Meadow. Ihr Vater lacht und erklärt, wie sehr sie ihn erschreckt habe. Die beiden fallen sich in die Arme. "Was machst du denn da?", fragt er. "Das gibt's doch nicht."

In den Kommentaren zu dem Post lassen sich auch Reaktionen von Freunden des verstorbenen Schauspielers finden. "Ich liebe dich so sehr", schreibt etwa Jordana Brewster, die in den "Fast & Furious"-Filmen neben Walker zu sehen war. Auf ihrem eigenen Account veröffentlichte sie ein Video mit mehreren Bildern, die Walker mal allein, mal mit ihr und auch mit anderen Stars der Filmreihe zeigen.

"Ich hasse dieses Datum"

Auch die britische Schauspielerin Nathalie Emmanuel, die seit dem siebten Teil der Actionfilm-Reihe dabei ist, lässt mehrere Herz-Emojis da. Sie postete in ihren Instagram-Storys ein Hinter-den-Kulissen-Foto mit Walker, Ludacris und Michelle Rodriguez. "Zehn Jahre ... Ich kann es nicht glauben. Ruhe in Frieden, Paul. Wir vermissen dich", schreibt sie dazu.

Walkers jüngerer Bruder Cody erklärte unterdessen, dass er lieber an den Geburtstag von Paul denke als an dessen Todestag. "Ich hebe dieses Datum nicht hervor. Ich hasse dieses Datum", sagte er dem "People"-Magazin. Am Geburtstag des Verstorbenen, der im September 50 Jahre alt geworden wäre, würden er, die Familie und enge Freunde sich immer gegenseitig anrufen.

Der 1973 in Kalifornien geborene Paul Walker spielte ab Mitte der 80er-Jahre in zahlreichen Film- und Fernsehproduktionen mit. Am bekanntesten ist jedoch seine Rolle des Brian O'Conner in den "Fast & Furious"-Filmen. Am 30. November 2013 starb er inmitten der Dreharbeiten zu "Fast & Furious 7" im Alter von 40 Jahren bei einem Autounfall in der Nähe von Los Angeles, bei dem er auf dem Beifahrersitz saß. Der mit ihm befreundete Fahrer, der bei überhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle über das Fahrzeug verloren hatte, kam ebenfalls ums Leben.

Tochter Meadow war Walkers einziges Kind. Von ihrer Mutter lebte der Schauspieler getrennt.