Die Ermittlungen zu dem Unglück am Set des Westerns "Rust" laufen noch. Alec Baldwin muss sich aber bereits darauf einstellen, dass ihn der Schuss, mit dem er versehentlich die Kamerafrau Hutchins tötet, teuer zu stehen kommt. Ihre Angehörigen können auf Schadenersatz klagen.

Die versehentlich abgefeuerten Schüsse auf die Kamerafrau Halyna Hutchins könnten Schauspieler Alec Baldwin teuer zu stehen kommen. Dem Online-Portal "TMZ" soll das Versicherungszertifikat für die Dreharbeiten des Westerns "Rust" vorliegen, bei denen sich das Unglück mit der Schusswaffe ereignete. Demnach beläuft sich die Versicherungssumme für die gesamte Produktion auf insgesamt knapp 5,2 Millionen Euro.

Welche juristischen Folgen der Vorfall für Baldwin, Hauptdarsteller und Produzent des Films, haben könnte, steht noch nicht fest. Er erschoss die 42-Jährige Hutchins am vorigen Donnerstag bei einer Probe für eine Szene auf einer Filmranch in New Mexico. Auch Regisseur Joel Souza wurde verletzt. Bei den Ermittlungen stellte sich heraus, dass die Waffe scharfe Munition enthielt, was Baldwin nicht wusste. Unklar ist, wie diese in den Revolver gelangen konnte. Insgesamt haben die Ermittler bei der Durchsuchung des Drehorts 600 Beweismittel-Stücke sichergestellt.

Neben einem straf- könnte auch ein zivilrechtlicher Prozess auf Baldwin zukommen. Die Familie der getöteten Hutchins kann klagen und Schadenersatzansprüche erheben. Es ist nicht ausgeschlossen, dass die Summe diesbezüglich im zweistelligen Millionenbereich liegt - Hutchins stand in ihrem Alter noch am Anfang ihrer Karriere, hinterlässt einen Ehemann sowie einen Sohn. Auch Souza könnte wegen seiner Verletzungen klagen. Dass die Versicherungssumme all diese möglichen Forderungen abdecken kann, ist fraglich. Zudem muss die Versicherungsfirma noch prüfen, ob sie für den durch die Waffe entstandenen Schaden überhaupt haftet - oder eine Auszahlung verweigert.