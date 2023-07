Sie sollen das neue US-Promi-Traumpaar sein: der ehemalige NFL-Spieler Tom Brady und das Model Irina Shayk. Fotos zeigen die beiden jetzt sehr vertraut. Shayks Ex Bradley Cooper hat sich dazu noch nicht geäußert, den Segen von Bradys Verflossener Gisele Bündchen haben die zwei aber wohl.

Footballstar Tom Brady und das russische Model Irina Shayk werden in den USA bereits als das neue Traumpaar gefeiert. Auch seine Ex-Frau Gisele Bündchen soll es nicht stören, dass er mit ihrer Kollegin gesehen wurde.

Es ist zurzeit das Topthema der US-amerikanischen Boulevardmedien: Zwischen Tom Brady und Irina Shayk soll mehr als ein Flirt herrschen. Neue Paparazzi-Aufnahmen, die unter anderem vom US-Portal "Page Six" verbreitet werden, zeigen, wie der 45-jährige Ex-Ehemann von Gisele Bündchen Shayk am vergangenen Freitag in seinem schwarzen Rolls-Royce in einem Hotel in Bel-Air abholt. Danach fahren die zwei Stars zum Haus des ehemaligen NFL-Spielers in Los Angeles. Weitere Aufnahmen zeigen die 37-jährige Shayk, wie sie am nächsten Morgen im selben Outfit wieder zu ihrem Hotel zurückkehrt. Seit einer Hochzeit im Mai sollen die beiden in engerem Kontakt sein.

Bündchen froh, "dass er weitergezogen ist"

Den Segen für eine etwaige Beziehung haben sie wohl auch von seiner Ex-Frau Gisele Bündchen. Erst hatte es geheißen, das brasilianische Model sei nicht glücklich über die neue Liaison. Doch nun zitieren verschiedene Medien Quellen aus ihrem Umfeld, die das Gegenteil besagen. Gegenüber dem US-Portal "TMZ" äußerte sich ein Insider mit den Worten: "Warum sollte sie sich nicht für Tom freuen? Sie hat sich von ihm scheiden lassen. Es ist hilfreich für ihre Freiheit, dass er weitergezogen ist." Eine weitere Quelle sagte gegenüber dem "People"-Magazin, dass die 43-jährige Bündchen möchte, dass ihr Ex-Mann glücklich ist. Sie selbst genieße derzeit ihren Urlaub in Brasilien und lebe ihr Leben. Erst am 20. Juli hatte das Model zusammen mit seiner Zwillingsschwester den 43. Geburtstag gefeiert.

Irina Shayk und Tom Brady gelten derzeit als Single. Der Sport-Star war bis zum vergangenen Jahr mit Gisele Bündchen verheiratet, die beiden haben zwei Kinder. Nach 13 gemeinsamen Ehejahren hatten die Stars im Oktober 2022 ihre Scheidung bekannt gegeben. Zuvor war immer wieder über Eheprobleme spekuliert worden. "Meine Priorität war immer und werden immer unsere Kinder sein, die ich über alles liebe", teilte das Model im Trennungs-Statement mit. Man habe sich einvernehmlich scheiden lassen. Mit der Schauspielerin Bridget Moynahan hat Brady außerdem noch Sohn Jack. Shayk lebt seit 2019 getrennt von Schauspieler Bradley Cooper, mit dem sie die sechsjährige Lea hat. Von 2009 bis 2015 befand sich das Model in einer Beziehung mit Star-Fußballer Cristiano Ronaldo.