Vor einigen Tagen wird bekannt, dass Hollywood-Schauspieler Tom Hanks und seine Ehefrau mit dem Coronavirus infiziert sind. Seither befinden sich die zwei in Australien in Quarantäne und schicken nun Grüße an Fans und Helfer.

Mit einem doch etwas seltsamen Bild und einigen warmen Worten hat sich Tom Hanks bei allen Helfern bedankt, die versuchen, während der Corona-Krise das Chaos einzudämmen. Der 63-Jährige veröffentlichte in den sozialen Medien ein Foto eines Plüschtier-Kängurus, eines Glas Wassers und von zwei mit dem typisch australischen Hefeextrakt Vegemite bestrichenen Toasts. "Danke an die Helfer", schreibt Hanks dazu. Weiter erklärt der Hollywood-Star: "Lasst uns gegenseitig auf uns aufpassen."

Es scheint Hanks und seiner gleichaltrigen Ehefrau, der Schauspielerin Rita Wilson, also auch weiterhin den Umständen entsprechend gut zu gehen. Die beiden hatten in der vergangenen Woche öffentlich gemacht, dass sie sich mit dem Coronavirus infiziert haben und sich in Quarantäne befinden. Hanks erklärte, dass sie sich gerade in Australien aufhalten.

Optimistische Zeilen

"Wir fühlten uns ein bisschen müde, so als hätten wir eine Erkältung", erklärte Hanks bei Instagram. "Rita hatte Schüttelfrost, der kam und ging. Und leichtes Fieber. Um alles richtig zu machen, in diesen Zeiten auf der Welt, haben wir uns auf das Coronavirus testen lassen und das Ergebnis war positiv."

Schon gestern postete das Ehepaar ein Foto von sich selbst, auf dem es etwas angeschlagen, aber optimistisch in die Kamera lächelt. "Rita Wilson und ich wollen allen hier down under danken, die sich so gut um uns kümmern. Wir sind am Coronavirus erkrankt und in Isolation, damit wir niemand anderen infizieren. Schließlich könnte es bei manchen zu einer sehr ernsthaften Erkrankung führen", schrieb der Hollywood-Star dazu.