Sänger Tony Christie gibt an, an immer größeren Erinnerungslücken zu leiden. Nun befürchtet der 76-Jährige, an Demenz oder Alzheimer erkrankt zu sein. Zum Arzt geht er deswegen aber nicht.

In einem Interview mit der "Bild"-Zeitung gibt der Musiker Tony Christie an, immer vergesslicher zu werden. Und er äußerst einen schlimmen Verdacht.

"Ich habe Angst, an Alzheimer oder Demenz zu leiden. Ich traue mich aber nicht, mich testen zu lassen - aus Furcht vor dem Ergebnis", wird der 76-Jährige zitiert. Und tatsächlich sei die Sorge nicht unbegründet, denn auch sein Vater Paddy habe an Demenz gelitten, so Christie weiter.

Tony Christie und seine Frau sind seit 51 Jahren verheiratet. (Foto: imago stock&people)

Gerade ist der gebürtige Brite, der in den 1970er-Jahren bei uns Hits mit Liedern wie "(Is This The Way To) Amarillo" und "I Did What I Did For Maria" landete, auf großer Abschiedstournee. Doch auch das stellt sich als schwierig heraus, weil er immer wieder seine Texte vergisst. Inzwischen arbeitet er mit einem Teleprompter auf der Bühne, der ihm die Liedtexte anzeigt. "Ich vergesse die Texte von Hits, die ich seit fast 50 Jahren singe. Das macht mir große Sorgen, denn diese Probleme hatte ich früher nie", so Christie.

Ginko gegen Vergesslichkeit

Gerade ist mit "Der Sänger" eine Autobiografie von Tony Christie erschienen. Ohne Hilfe sei das aber nicht möglich gewesen, gibt er zu. "Viele Erlebnisse konnte ich nur dank meiner Frau Sue rekonstruieren, weil ich mich einfach nicht erinnern konnte." Gesundheitliche Hilfe erhoffe er sich außerdem von Ginko-Tabletten, die er einnehme. Doch auch das vergesse er immer wieder sowie den Ort, an dem er sie zuletzt abgelegt hat.

"Der Gang zum Doktor wird mir nicht erspart bleiben", weiß er allerdings auch. "Wenn man die Diagnose Demenz hat, kann man den Krankheitsverlauf verlangsamen. Und das wäre gut, denn ich habe noch einiges vor."