83 Jahre ist Schlagersänger Tony Marshall inzwischen alt. Zudem hatte er zuletzt bereits mit schweren gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Umso größer war die Sorge um ihn, als er nun an Covid-19 erkrankte. Doch jetzt gibt es erst einmal Entwarnung.

Seine Frau hatte sich Mitte der Woche schon optimistisch gezeigt. Nun ist es an seinem Freund, dem Musik-Produzenten Jack White, die frohe Kunde zu überbringen: Tony Marshall befindet sich nach seiner Infektion mit dem Coronavirus auf dem Weg der Besserung.

"Tony ist zuversichtlich, dass er das Krankenhaus bald verlassen kann. Er hat schon wieder gescherzt und gelacht", sagte White der "Bild"-Zeitung. Noch vor wenigen Tagen war die Situation eine gänzlich andere. Da befand sich Marshall in einer Klinik in Baden-Baden auf der Intensivstation und wurde künstlich beatmet. Inzwischen aber sei der 83-Jährige nicht mehr in Lebensgefahr, schreibt das Blatt.

Marshall war gegen das Coronavirus geimpft. Und das war auch gut so, ist sich sein Kumpel White sicher: "Ohne seine Impfung hätte Tony die Corona-Infektion nicht überlebt. Sie hat ihn gerettet."

"Er wird auch Corona überstehen"

Nicht nur Marshall, sondern auch seine Frau Gaby, mit der er seit fast 60 Jahren verheiratet ist, hatte sich angesteckt. Bei ihr nahm die Krankheit bislang jedoch einen vergleichsweise milden Verlauf. "Ich fühle mich gut, es ist bei mir nicht so schlimm", sagte sie vor wenigen Tagen.

Dabei übte sie sich auch mit Blick auf ihren Mann in Zuversicht. "Er hat schon so viel überstanden, er wird auch Corona überstehen", erklärte sie überzeugt. Und sie scheint recht zu behalten.

Schlaganfall 2019

Dabei hat Tony Marshall schon länger mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. 2019 erlitt er einen Schlaganfall und musste mehrfach im Krankenhaus behandelt werden.

Tony Marshall wurde als Herbert Anton Bloeth geboren. Vor dem Beginn seiner Schlager-Karriere zu Beginn der 70er-Jahre absolvierte er eine Ausbildung zum Opernsänger. Populär wurde er mit Stimmungshits wie "Schöne Maid", "Junge, die Welt ist schön" oder "Heute hau'n wir auf die Pauke". Schon 1962 gab er seiner Frau Gaby, mit der er drei Kinder bekam, das Jawort.