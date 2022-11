Alle kennen ihn als ewige Stimmungskanone. Doch in den vergangenen Jahren häufen sich bei Tony Marshall die Gesundheitsprobleme. Nun soll sich der 84-Jährige vollends in den Kreis seiner Familie zurückgezogen haben. Eine Rückkehr in die Öffentlichkeit ist wohl ausgeschlossen.

Spekulationen über den Gesundheitszustand einer Person verbieten sich an und für sich. Allerdings sind Tony Marshall und seine Familie in der Vergangenheit auch selbst immer wieder an die Öffentlichkeit gegangen, um über die gesundheitlichen Rückschläge des Schlagersängers zu sprechen.

So erfuhren wir etwa von einem Schlaganfall mit anschließendem Nierenversagen, den Herbert Anton Bloeth, wie Marshall mit bürgerlichem Namen heißt, 2019 erlitten hatte. Es heißt, er habe diesen nur knapp überlebt.

Im Jahr darauf sprach der mittlerweile 84-Jährige mit der "Bild"-Zeitung über seine Behandlung: "Jeden Montag, Mittwoch und Freitag erscheine ich Punkt sieben Uhr morgens zur Dialyse. Am Abend vorher gehe ich erst um drei Uhr morgens schlafen, nach drei Gläschen Rotwein."

Nach Corona-Infektion beatmet

Doch das sind nicht die einzigen gesundheitlichen Schwierigkeiten, mit denen der Sänger in den vergangenen Jahren zu kämpfen hatte. Er hat Herzprobleme, Diabetes und leidet unter einer Nervenkrankheit. 2021 kam dann noch eine dramatisch verlaufende Corona-Infektion hinzu. Marshall landete auf der Intensivstation und musste künstlich beatmetet werden. Sie mache sich Sorgen um ihren Mann bekannte damals Marshalls Ehefrau Gaby, mit der er seit 60 Jahren verheiratet ist.

Letztmals machte im Mai eine Hiobsbotschaft die Runde. Da musste Marshall ein geplantes Konzert mit seinen Söhnen Pascal und Marc absagen. Letzterer gab via Instagram den Grund dafür bekannt: "Unser Papa hatte heute eine Not-OP." Doch immerhin: Im Juli sah man Tony Marshall bei einem Auftritt in einem Schwarzwälder Hotel dann doch noch einmal auf der Bühne. Dabei saß er im Rollstuhl.

"Für immer Abschied genommen"

Insofern erscheint die Meldung, die die "Bild"-Zeitung nun unter Berufung auf einen namentlich nicht genannten Freund Marshalls verbreitet, plausibel. Demnach ist die Schlager-Ikone "todkrank". Marshall habe sich nach einem kurzen Aufenthalt in einer Seniorenresidenz komplett ins familiäre Umfeld zurückgezogen und werde dort gepflegt, heißt es. Eine Rückkehr in die Öffentlichkeit sei ausgeschlossen.

"Tony möchte außer seiner Familie niemanden mehr sehen, weil er sich zu schwach fühlt. Er will als fröhlicher Entertainer in Erinnerung bleiben", wird der Freund des Sängers zitiert. Und weiter: "Ich habe schon für immer Abschied von Tony genommen."

Marshall startete seine Schlager-Karriere zu Beginn der 70er-Jahre. Bekannt wurde er mit Stimmungshits wie "Schöne Maid", "Junge, die Welt ist schön" oder "Heute hau'n wir auf die Pauke", obwohl er ausgebildeter Opernsänger ist. Aus der 1962 geschlossenen Ehe mit seiner Frau Gaby gingen drei Kinder hervor.