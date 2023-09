2009 wird Sara Nuru zur Siegerin bei "Germany's next Topmodel" gekürt. Seither hat sie nicht nur auf dem Laufsteg von sich reden gemacht. Nun überrascht sie alle zudem mit einer Neuigkeit aus ihrem Privatleben: Die 34-Jährige ist den Bund der Ehe eingegangen.

Davon gewusst haben wohl nur die Familien und Freunde. Und das "Vogue"-Magazin, das nun exklusiv darüber berichtet: Model und Unternehmerin Sara Nuru hat geheiratet. Nach fünf Monaten Planung habe die zweitägige Feier in Nurus Wahl-Heimat Schweiz stattgefunden. "Entspannt und traumhaft" soll es gewesen sein. Das spiegeln auch die im Magazin veröffentlichten Fotos wider.

Auf den Bildern strahlt die Braut unter anderem in drei cremefarbenen Hochzeitskleidern von unterschiedlichen Designern: eine schulterfreie und dreiviertellange Kreation für das Standesamt am Freitag, eine hochgeschlossene Robe mit tiefem Rückenausschnitt für den Hochzeitstag am Samstag und ein Neckholderkleid für die Party am Abend.

Die zahlreichen Gäste wurden an langen Tischen mit weißen Decken und zurückhaltender Deko auf einem Weingut außerhalb von Zürich bewirtet. "Chichi" gab es auch beim Essen nicht: "Wir wollten leckeres, simples Essen, das ruhig auch rustikal sein darf", sagt Nuru im Interview. Zum Dessert gab es jede Menge Obst und Obstkuchen.

Strömender Regen

Die standesamtliche Trauung fand im kleinen Kreis in einem Züricher Standesamt statt. Nur der Nahverkehr und das Wetter hätten ihr einen kleinen Strich durch die Rechnung gemacht, erklärt Nuru. Da die Tram ausgefallen sei, habe sie im Bus anreisen müssen, der "gerammelt voll war". Bei der Ankunft am Standesamt habe es dann auch noch "in Strömen geregnet".

Angestoßen wurde danach in einem kleinen Lokal in Zürich: "Wir wollten eine entspannte Stimmung. Also haben wir uns für ein lässiges Restaurant entschieden, das ziemlich ungezwungen ist", berichtet das deutsche Model mit äthiopischen Wurzeln. Schlussendlich kam abends doch noch die Sonne heraus und das Abendessen konnte im Garten des Restaurants serviert werden.

Was ihr von der Hochzeit besonders in Erinnerung bleiben werde, sei ein abendlicher Moment, sagt Nuru. "Als ich mit meiner Familie und meinem Vater traditionell äthiopisch getanzt habe und unsere ganzen Freundinnen und Freunde mitgetanzt haben, obwohl sie keine Ahnung hatten, wie das eigentlich geht". Es sei schön gewesen, zu sehen, "wie all diese unterschiedlichen Kulturen zusammenkommen und gemeinsam Spaß und eine gute Zeit haben".

Die Identität ihres Mannes ist unbekannt

Sara Nuru war 2009 in der vierten Staffel der Castingshow "Germany's next Topmodel" zur Siegerin gekürt worden. Tatsächlich gelang ihr danach nicht nur eine Laufsteg-Karriere, sie trat auch als Moderatorin oder Schauspielerin in Erscheinung. Gemeinsam mit ihrer Schwester gründete sie ein Unternehmen, das Kaffee aus Äthiopien vertreibt. Mit den Einnahmen werden auch Projekte für Frauen in dem afrikanischen Land unterstützt. Nuru fungiert überdies als Botschafterin des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung.

Ihr Privatleben hält Nuru weitgehend aus der Öffentlichkeit heraus. So ist nicht bekannt, wer der Mann ist, mit dem sie nun vor den Traualtar getreten ist. Anzunehmen ist lediglich, dass es sich bei ihm auch um den Vater ihres Kindes handelt, das sie Anfang des Jahres zur Welt gebracht hat. Abgesehen vom Umstand der Geburt hält sich Nuru auch mit Blick auf ihren Nachwuchs bedeckt. Ob es sich um ein Mädchen oder einen Jungen handelt, hat sie bis dato ebenso wenig ausgeplaudert wie den Namen des Kindes.