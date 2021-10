Bei den Dreharbeiten zum fünften Teil von "Indiana Jones" läuft seit Monaten einiges schief. Nun verliert Hauptdarsteller Harrison Ford in Sizilien auch noch seine Kreditkarte. Doch er hat Glück und bekommt sie dank eines deutschen Touristen zeitnah zurück.

Harrison Ford befindet sich derzeit für die Dreharbeiten des fünften "Indiana Jones"-Films im italienischen Palermo. Der Schauspieler verlor auf Sizilien seine Kreditkarte, wie italienische und US-Medien übereinstimmend berichten. Ein deutscher Tourist bewies sich jedoch als ehrlicher Bürger und brachte die Kreditkarte zur Polizei.

Auf seinem Facebook-Account postete Simon Milewski ein Foto mit Harrison Ford. Die Kreditkarte zu finden und abzugeben, sei "eigentlich was ganz Normales", schrieb er dazu. "Aber bei einem Hollywood-Star wie Harrison Ford kann das natürlich ziemlich hohe Wellen schlagen." Das Medienecho überrasche ihn "schon ziemlich": Italienische, deutsche und US-amerikanische Medien griffen die Nachricht auf.

Dem "Spiegel" sagte der Baden-Württemberger, dass der Schauspieler "sehr nett" gewesen sei. Die Begegnung mit ihm sei ein Highlight seines Urlaubs gewesen. Zuvor hatte die italienische Polizei bereits ein Foto mit Ford veröffentlicht, das ihn mit drei Polizisten aus dem Badeort Mondello zeigt. Glücklich zeigt der 79-Jährige die Kreditkarte in die Kamera.

Start von "Indiana Jones" verzögert sich

Disney teilte erst kürzlich mit, dass der fünfte "Indiana Jones"-Film später als erwartet in die Kinos kommen wird: Der Streifen wurde sogar um ein ganzes Jahr verschoben. Statt im Juli 2022 wird der Film in den USA erst am 30. Juni 2023 auf die großen Leinwände kommen.

Grund für die Verzögerung sind zahlreiche Probleme, die am Set zuletzt immer wieder auftraten. Unter anderem verletzte sich Ford bei den Dreharbeiten an der Schulter und fiel gleich für mehrere Wochen aus. Kaum war er zurück am Set, folgte eine weitere Zwangspause. Laut der britischen Zeitung "The Sun" waren Mitte September 50 Mitarbeiter am Norovirus erkrankt und wurden aus den Pinewood Studios in Buckinghamshire nach Hause geschickt.