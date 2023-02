Das Kennenlernen von Sylvie Meis und Niclas Castello beginnt einst wie im Märchen - auf einer Hochzeit verlieben sich die Moderatorin und der Künstler ineinander. Schließlich heirateten sie selbst. Nun, zweieinhalb Jahre später, ist alles aus.

Moderatorin Sylvie Meis und Künstler Niclas Castello haben ihr Ehe-Aus bekannt gegeben. "Schweren Herzens teilen wir mit, dass wir gemeinsam entschieden haben, uns zu trennen", erklärte das Paar der "Bild"-Zeitung. Die beiden würden auf sehr schöne Zeiten zurückblicken, müssten aber anerkennen, "dass unsere Lebenssituationen für eine gemeinsame Zukunft zu verschieden sind", heißt es in dem Statement weiter. Das Noch-Ehepaar wolle seine Privatsphäre schützen und werde "daher keine Fragen beantworten".

Sylvie Meis und Niclas Castello gaben ihre Verlobung im Oktober 2019 bekannt. Die beiden sollen sich zuvor Anfang Juni auf der Hochzeit von Model Barbara Meier kennengelernt haben. Eigentlich wollten sie sich bereits im Juni 2020 das Jawort geben, doch wegen Corona hatten sie die Hochzeit um einige Wochen nach hinten verschoben.

Vom Pech verfolgt

Die Trauung fand schließlich am 19. September 2020 in Florenz statt. Die beiden feierten mit zahlreichen Promigästen, Freunden und Familienmitgliedern in einer prunkvollen Villa. Als die "Bild"-Zeitung fragte, was so besonders sei an ihm, sagte sie: "Tief im Herzen spüre ich, dass er der Richtige für mich ist. Ich fühle mich sicher und aufgehoben an Niclas’ Seite."

Mit Männern hat Sylvie Meis bisher nicht viel Glück. Vor ihrer zweiten Hochzeit mit Castello war sie bis Anfang 2019 mit dem niederländischen Filmproduzenten Bart Willemsen liiert, knapp sechs Monate hielt diese Partnerschaft. Zuvor war sie mit Charbel Aouad verlobt. Doch die Hochzeitsglocken läuteten nicht in Dubai, wie erhofft.

Davor war Meis mit Fußballstar Rafael van der Vaart verheiratet. Gemeinsam haben sie Sohn Damian. Der hat inzwischen noch eine kleine Halbschwester, die 2017 zur Welt kam. Mutter des Mädchens ist die Handballerin Estavana Polman, mit der der Fußballstar seit 2016 liiert ist.