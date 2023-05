Mit sexy Tanzeinlagen und einer unverwechselbaren Stimme begeistert Britney Spears über Jahre ihr Publikum auf Konzerten. Damit soll nun für immer Schluss sein. Die Macher einer Dokumentation kennen angeblich den Grund.

Wie geht die Karriere von Popstar Britney Spears weiter? Wie das US-Portal "TMZ" erfahren haben will, könnte die Sängerin nie wieder auf eine Bühne zurückkehren. In einer neuen Dokumentation über Spears, die am kommenden Montag zum ersten Mal ausgestrahlt werden wird, gehen die Macher dem Phänomen Spears auf den Grund. Dabei steht vor allem auch ihre mögliche Zukunft im Fokus.

Mehrere enge Vertraute von Spears sollen darin zu Wort kommen und unisono behaupten: Auftritte oder gar ganze Tourneen kommen derzeit überhaupt nicht infrage. Zwar wolle Britney Spears ihre Karriere fortsetzen, dabei aber nicht mehr auf Bühnen auftreten.

In Zukunft könnte es so also nur noch neue Songs und Alben von Spears geben, aber keine Konzerte mehr. Spears seien die endlosen Proben vor solchen Touren zu viel. Sie wolle die Choreografien nicht mehr auswendig lernen und habe kein Interesse mehr an einem Bühnen-Comeback. Doch stimmt das alles wirklich?

"Die Welt erschüttern"

Selbst das Wort ergreifen wird Spears angeblich in ihrem neuen Buch. Ehen, noch unbekannte Beziehungen, die Vormundschaft... Um all das und noch mehr soll es in einer Autobiografie gehen, die Popikone geschrieben haben soll. Der Verlag Simon & Schuster stellt sich angeblich aber derzeit die Frage, ob das Buch so überhaupt erscheinen kann. Laut eines Medienberichts haben sich schon mehrere Anwälte gemeldet, auch wenn die Biografie wohl erst im Herbst veröffentlicht werden soll.

Das Enthüllungsbuch, an dem Spears mit Autor und Journalist Sam Lansky gearbeitet habe, sei "brutal ehrlich", erklärte eine anonyme Quelle. Eine andere sprach davon, dass es "die Welt erschüttern" werde. Ähnliche Worte wählte nun auch ein Insider im Gespräch mit der britischen "The Sun" und es gebe schon "viele nervöse A-Prominente". Demnach hätten den Verlag einige "scharf formulierte Anwaltsbriefe" erreicht, im Auftrag von Leuten, "die Britney kennen und fürchten, was sie geschrieben hat". Die Anwälte des Verlages sollen jetzt vorgeblich prüfen, ob die Autobiografie mit dem bisherigen Inhalt erscheinen kann.