Wenn der Ex-Mann Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika wird, steht man auf einmal selbst wieder im Scheinwerferlicht - und sei es nur das Blitzlichtgewitter des eigenen Smartphones. Auf Instagram wirft sich Marla Maples öffentlichkeitswirksam in Pose.

Soll die Welt doch in Flammen aufgehen: Marla Maples macht Yoga. Während ihr Ex-Mann, US-Präsident Donald Trump sich erneut mit Vergewaltigungsvorwürfen konfrontiert sieht, scheint sich die 55-Jährige nicht aus der Ruhe bringen zu lassen. Auf Instagram veröffentlichte sie eine Bilderserie, die sie beim Yoga zeigt.

"Ich mache immer überall auf der Welt Yoga", schreibt Maples zu den drei leicht unscharfen Fotos, die sie im Bikini in unterschiedlichen Yoga-Posen zeigen. Sie habe sich einer täglichen Routine verschrieben, "um Geist, Körper und Seele zu füttern".

Bei ihren Fans kommt das an. "Du bist perfekt ausgeglichen in jeder Hinsicht. Und so eine wunderschöne Person", schreibt jemand. Und wieder einer: "Respekt für die Figur. Wir haben denselben Namen und sind beinahe gleich alt - ich wünschte, ich könnte auch so eine tolle, gesunde Figur haben."

Familien-Frau

Maples war von 1993 bis 1999 mit Donald Trump verheiratet. Die beiden haben eine gemeinsame Tochter, die als wenig geliebte Tochter des Präsidenten verschriene, 25 Jahre alte Tiffany Trump. Maples absolvierte kleinere Film- und Fernsehauftritte. Sie nahm auch an Reality-Formaten wie "Dancing With the Stars", der US-Version von "Let's Dance", teil. In den vergangenen Jahren wurde sie als Rednerin rund um das Thema Spiritualität zu Veranstaltungen eingeladen.

Auf Instagram zeigte sie sich zuletzt gemeinsam mit Tochter Tiffany und deren Freund Michael Boulos im Zoo. Über den Milliarden-Erben an der Seite ihrer Tochter sagte Maples bereits in der Vergangenheit: "Ich vergöttere ihn." Sieht ganz danach aus, als herrsche jedenfalls in diesem Teil der Trump-Familie ein freundlicher Umgangston.