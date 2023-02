Burt Bacharach wird als einer der bedeutendsten Komponisten des 20. Jahrhunderts gehandelt und kann im Laufe seiner Karriere unzählige Hits für namhafte Künstler landen. Jetzt ist der US-Amerikaner im Alter von 94 Jahren gestorben.

Schon als Teenager entdeckte Burt Bacharach die Liebe zur Musik und machte sie schließlich zum Beruf. Er avancierte zu einem der berühmtesten und erfolgreichsten Komponisten der USA. Jetzt ist der aus Kansas, Missouri stammende Musiker im Alter von 94 Jahren gestorben.

Als Sohn einer Musiklehrerin kam Bacharach früh mit unterschiedlichsten Musikstilen in Berührung, vor allem der Jazz tat es ihm dabei an. Bereits im Kindesalter lernte er Cello, Klavier und Schlagzeug, besuchte später Jazz-Clubs in New York, um große Künstler wie Charlie Parker und Dizzy Gillespie live spielen zu sehen. Anschließend studierte er Musik und Komposition, lernte unter anderem bei dem französischen Komponisten Darius Milhaud.

Tour mit Marlene Dietrich, Hits für Dionne Warwick

Ende der 1950er-Jahre tourte Bacharach mit Marlene Dietrich durch die USA und Europa und arbeitete bald auch mit anderen großen Musikern zusammen, darunter Aretha Franklin, Connie Francis, Tom Jones und Frank Sinatra.

Vor allem in den 1960er-Jahren war Burt Bacharach extrem erfolgreich, schrieb zahlreiche Songs, viele davon für Dionne Warwick. Sie war es auch, die im Jahr 1986 seinen letzten großen Hit "That's What Friends Are For" sang. Außerdem entstand Ende der 60er gemeinsam mit Texter Hal David der von BJ Thomas präsentierte Song "Rain Drops Keep Falling On My Head", ein Klassiker der Filmmusikgeschichte aus dem Streifen "Zwei Banditen" mit Paul Newman. Bei der Oscar-Verleihung 1970, bei der BJ Thomas das Stück live vortrug, gewann er den Oscar für den "Besten Filmsong". Bacharach bekam zudem in diesem Jahr noch einen Goldjungen für die beste Filmmusik.

Neben all seinen Hits und der Filmmusik schrieb Burt Bacharach auch für den Broadway. Mit dem Cover ihres Albums "Definitiely Maybe" huldigten noch 1994 sogar Oasis dem Vater dreier Kinder aus vier Ehen, dessen Foto darauf zu sehen ist.